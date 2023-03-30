https://crimea.ria.ru/20230330/isk-kievo-pecherskoy-lavry-prinyat-k-rassmotreniyu---advokat-1127862108.html

Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению - адвокат

Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению - адвокат - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Иск Киево-Печерской лавры принят к рассмотрению - адвокат

Первое заседание по иску служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви состоится в Киеве 26 апреля. Об этом сообщают РИА Новости... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T10:51

2023-03-30T10:51

2023-03-30T10:51

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

владимир зеленский (президент украины)

украинская православная церковь (упц)

религия

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Первое заседание по иску служителей Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви состоится в Киеве 26 апреля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката обители протоиерея Никиту Чекмана.Уточняется, что на время суда заповеднику запрещено совершать действия, препятствующие деятельности религиозной общины.Кроме того, судом удовлетворено ходатайство монастыря о том, чтобы госорганы предоставили полную информацию о сути нарушений при пользовании церковью имуществом на территории лавры.Сегодня начала работу комиссия по вопросам приема-передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Лавры.Накануне наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к украинским властям с просьбой прекратить давление на судей и лавру. Он рассказал, что после требования к монахам покинуть лавру, братия подала судебный иск, который до сих пор не рассмотрен из-за того, что третий судья берет самоотвод.Наместник подчеркнул, что никто не имеет права выселять священнослужителей из Киевско-Печерской лавры без решения суда и заявил, что священнослужители "будут стоять до последнего".Как сообщалось ранее, эту ночь верующие канонической церкви провели в Лавре, опасаясь захвата монастыря.Что происходит в Киево-Печерской лавре10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.Власти Крыма также выразили мнение, что над православными гражданами Украины нависла серьезная угроза. В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуСудьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы России Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего

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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, владимир зеленский (президент украины), украинская православная церковь (упц), религия, украина, политика