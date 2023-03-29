https://crimea.ria.ru/20230329/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-my-budem-stoyat-do-poslednego-1127842155.html

Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего

Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к украинским властям с просьбой прекратить давление на судей и лавру. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T15:21

2023-03-29T15:21

2023-03-29T15:47

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выселение монахов из киево-печерской лавры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к украинским властям с просьбой прекратить давление на судей и лавру. Об этом сообщается в Telegram-канале "Украина православная". Он рассказал, что после требования к монахам покинуть лавру, братия подала судебный иск, который до сих пор не рассмотрен.Наместник подчеркнул, что никто не имеет права выселять священнослужителей из Киевско-Печерской лавры без решения суда."Когда будет решение суда, должно пройти какое-то время, тогда должна быть исполнительная власть, а не директор музея или министр культуры нас должен выселять. Пусть Господь поможет вам сделать правильный выбор, я не угрожаю никому, но вспомните историю, которая напомнит вам ваши поступки", - написал митрополит Павел.Сегодня в Печерскую обитель пришли тысячи верующих со всей Украины.Поддержка из Крыма и мираПоддержку монахам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые не собираются подчиняться требованию властей и покидать территорию святыни, выразили митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и духовенство Симферопольской и Крымской епархии. Отец Владимир заявил, что переселенцы, которые, окажутся на крымской земле, "несомненно получат от митрополии всякую братскую помощь".Братию Киево-Печерской Лавры поддержали и в США. Монашеская община из штата Вирджиния выразила надежду, что историческое место пребывания лаврских монахов останется неизменным.Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.В опубликованном 29 марта заявлении Госсовета РК предположили, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине, в связи с чем международное сообщество должно сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу.10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры Власти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида В Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киево-печерская лавра, киев, религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), новости, общество, в мире, выселение монахов из киево-печерской лавры