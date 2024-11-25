https://crimea.ria.ru/20241125/sud-v-krymu-odobril-vzyskanie-s-kieva-35-trln-rubley-za-energoblokadu-1142111566.html

Суд в Крыму одобрил взыскание с Киева 3,5 трлн рублей за энергоблокаду

Суд в Крыму одобрил взыскание с Киева 3,5 трлн рублей за энергоблокаду - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Суд в Крыму одобрил взыскание с Киева 3,5 трлн рублей за энергоблокаду

Верховный суд Крыма удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T14:11

2024-11-25T14:11

2024-11-25T16:23

энергетическая блокада крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма удовлетворил исковые требования Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за организованную Украиной энергетическую блокаду полуострова. Сумма исковых претензий составила около 3,5 триллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда. Суд признал факт нарушения прав крымчан на жизнь и здоровье в результате энергоблокады. Таким образом, за жителями полуострова признано право обращаться в суд с исками к Украине о компенсации нанесенного ущерба.Заседание состоялось без присутствия доверенных лиц стороны обвинения, несмотря на то, что они были уведомлены в законном порядке. К делу привлечены в качестве третьих лиц представители Совета министров республики, минтопэнерго, МЧС, минЖКХ, минтранса, минздрава Крыма и "Крымэнерго". К делу также приобщено решение Апелляционного суда Крыма о вреде, причиненном полуострову и его жителям водной блокадой Крыма. После приобщения к делу ходатайств со стороны третьих лиц был объявлен перерыв, после которого судья объявила о переходе заседания в закрытый режим. Представители СМИ покинули зал заседания. Общественная палата Крыма в марте этого года подала в Верховный суд РК иск о признании права крымчан на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы. Среднестатистическая сумма, на которую может претендовать каждый крымчанин, составляет 200 тысяч рублей. Ответчиками по делу выступают кабинет министров, министерство энергетики Украины и Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и социальных выплатВ Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергетическая блокада крыма, верховный суд крыма, крым, новости крыма, украина, правосудие