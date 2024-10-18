https://crimea.ria.ru/20241018/v-krymu-podgotovyat-isk-k-ukraine-ob-uscherbe-za-yazykovuyu-blokadu-1141169132.html

В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду" - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T06:42

2024-10-18T06:42

2024-10-18T06:42

ефим фикс

радио "спутник в крыму"

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

русский язык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил советник главы парламента региона Ефим Фикс.Фикс напомнил, что в годы нахождения Крыма в составе Украины киевские власти проводили на полуострове дискриминационную языковую политику: ползучая украинизация в школах, принуждение к дублированию фильмов на украинский язык в кинотеатрах, выпуск лекарств с инструкцией на украинском языке и т.д. Главной целью этой политики было максимально оторвать Крым от России.По мнению советника спикера крымского парламента, с Украины необходимо взыскать компенсацию как за материальный, так и за моральный ущерб, причиненный украинизацией.В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.На сегодняшний день Верховный суд Крыма рассматривает иск Общественной палаты Крыма в интересах крымчан о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины. В иске Общественная палата Крыма просит суд признать факт нарушения права крымчан на жизнь и здоровье, а также признать за ними право на компенсацию морального вреда. Ответчиком в деле выступает государство Украина в лице Кабинета министров Украины, Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые судебные решения по блокадам Крыма ожидаются этой осеньюВ Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады КиеваКрым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефим фикс, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, русский язык