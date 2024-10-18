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В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду" - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"
В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду" - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"
Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T06:42
2024-10-18T06:42
ефим фикс
радио "спутник в крыму"
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил советник главы парламента региона Ефим Фикс.Фикс напомнил, что в годы нахождения Крыма в составе Украины киевские власти проводили на полуострове дискриминационную языковую политику: ползучая украинизация в школах, принуждение к дублированию фильмов на украинский язык в кинотеатрах, выпуск лекарств с инструкцией на украинском языке и т.д. Главной целью этой политики было максимально оторвать Крым от России.По мнению советника спикера крымского парламента, с Украины необходимо взыскать компенсацию как за материальный, так и за моральный ущерб, причиненный украинизацией.В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.На сегодняшний день Верховный суд Крыма рассматривает иск Общественной палаты Крыма в интересах крымчан о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины. В иске Общественная палата Крыма просит суд признать факт нарушения права крымчан на жизнь и здоровье, а также признать за ними право на компенсацию морального вреда. Ответчиком в деле выступает государство Украина в лице Кабинета министров Украины, Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые судебные решения по блокадам Крыма ожидаются этой осеньюВ Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады КиеваКрым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации
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ефим фикс, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, русский язык
В Крыму подготовят иск к Украине об ущербе за "языковую блокаду"

Крым подаст иск в суд о взыскании с Украины ущерба за ущемления русского языка

06:42 18.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил советник главы парламента региона Ефим Фикс.
"В Государственный совет РК обратилась Ассоциация русистов Крыма и другие общественные организации, и председатель Госсовета Владимир Константинов дал поручение рассмотреть возможность подготовки иска, связанного с лингвоцидом", - сказал он.
Фикс напомнил, что в годы нахождения Крыма в составе Украины киевские власти проводили на полуострове дискриминационную языковую политику: ползучая украинизация в школах, принуждение к дублированию фильмов на украинский язык в кинотеатрах, выпуск лекарств с инструкцией на украинском языке и т.д. Главной целью этой политики было максимально оторвать Крым от России.
По мнению советника спикера крымского парламента, с Украины необходимо взыскать компенсацию как за материальный, так и за моральный ущерб, причиненный украинизацией.
"В международном судопроизводстве есть соответствующая методика подсчета, по ней мы будем работать. Не могу пока назвать какая цифра (ущерба – ред.) будет, но она будет весомой. Хотя самое главное – не сумма, а моральный аспект. Важно доказать в суде, что действия властей Украины в тот период носили деструктивных характер и наносили вред крымчанам", – добавил Фикс.
В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.
Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.
Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
На сегодняшний день Верховный суд Крыма рассматривает иск Общественной палаты Крыма в интересах крымчан о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины. В иске Общественная палата Крыма просит суд признать факт нарушения права крымчан на жизнь и здоровье, а также признать за ними право на компенсацию морального вреда. Ответчиком в деле выступает государство Украина в лице Кабинета министров Украины, Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".
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