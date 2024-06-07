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Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей
Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей
Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T13:31
2024-06-07T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он назвал значимым и своевременным такое судьбоносное решение и анонсировал дальнейшую работу по оценке ущерба Крыму со стороны Украины.Иск, о котором идет речь - о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады. Он был подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск планируют подать уже от Общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.Арбитражный суд Крыма ранее удовлетворил иск Госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд рублей.Сумма ущерба, нанесенного Крыму организованными Киевом финансовой и транспортной блокадами, окончательно не подсчитана, но речь идет о триллионах рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамЗачем Киев устроил водную блокаду Крыма – ответ экс-сотрудника СБУСколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов
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крым, новости крыма, владимир константинов, блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, арбитражный суд крыма
Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей

Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины за энергоблокаду более 3 трлн рублей

13:31 07.06.2024 (обновлено: 13:41 07.06.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваАрбитражный суд Крыма
Арбитражный суд Крыма
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он назвал значимым и своевременным такое судьбоносное решение и анонсировал дальнейшую работу по оценке ущерба Крыму со стороны Украины.
Иск, о котором идет речь - о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады. Он был подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск планируют подать уже от Общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.
Арбитражный суд Крыма ранее удовлетворил иск Госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд рублей.
Сумма ущерба, нанесенного Крыму организованными Киевом финансовой и транспортной блокадами, окончательно не подсчитана, но речь идет о триллионах рублей.
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