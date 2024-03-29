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Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам
Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам
Признание нанесенного Крыму ущерба в результате водной и энергетической блокад на судебном уровне необходимо. Этот документ понадобится, когда хозяева киевского РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T16:27
2024-03-29T16:27
2024-03-29T16:35
владимир константинов
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
энергетическая блокада крыма
водная блокада крыма
общественная палата крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Признание нанесенного Крыму ущерба в результате водной и энергетической блокад на судебном уровне необходимо. Этот документ понадобится, когда хозяева киевского режима "созреют" до проведения переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.Председатель крымского парламента признался, что на первых этапах инициатива по подсчету нанесенного экономике региона ущерба и его признание в суде не находила понимания на разных уровнях.Говоря о дальнейшей перспективе взыскания с Украины средств, спикер Госсовета отметил, что этот документ понадобится, когда придет время переговоров."Когда западные хозяева Украины созреют до переговоров, счет на компенсацию ущерба по Крыму уже будет готов", – уверен Константинов и добавил, что "остальные регионы тоже должны позаботиться о подсчете ущерба". В качестве примера привел Белгородскую область, которая находится под постоянным огнем противника.Он также подчеркнул, что если бы на Ялтинской конференции была озвучена хотя бы предварительная сумма понесенного Советским Союзом ущерба и выдвинуто требование о его компенсации, то Германия до сих пор бы не рассчиталась с долгами.28 марта в Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова.В марте Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиковАксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаКрымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир константинов, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, общественная палата крыма
Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам
Признание нанесенного Крыму ущерба в результате блокад нужно для возможных переговоров
16:27 29.03.2024 (обновлено: 16:35 29.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым.
Признание нанесенного Крыму ущерба в результате водной и энергетической блокад на судебном уровне необходимо. Этот документ понадобится, когда хозяева киевского режима "созреют" до проведения переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Председатель крымского парламента признался, что на первых этапах инициатива по подсчету нанесенного экономике региона ущерба и его признание в суде не находила понимания на разных уровнях.
"Но раз ущерб был нанесен, его нужно подсчитать. И если он подсчитан, то с документами необходимо идти в суд, что мы и делаем. Это нужно, чтобы размер ущерба был признан судом", – сказал Константинов.
Говоря о дальнейшей перспективе взыскания с Украины средств, спикер Госсовета отметил, что этот документ понадобится, когда придет время переговоров.
"Когда западные хозяева Украины созреют до переговоров, счет на компенсацию ущерба по Крыму уже будет готов", – уверен Константинов и добавил, что "остальные регионы тоже должны позаботиться о подсчете ущерба". В качестве примера привел Белгородскую область, которая находится под постоянным огнем противника.
Он также подчеркнул, что если бы на Ялтинской конференции была озвучена хотя бы предварительная сумма понесенного Советским Союзом ущерба и выдвинуто требование о его компенсации, то Германия до сих пор бы не рассчиталась с долгами.
28 марта в Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное судебное заседание
по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова.
В марте Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда
, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей.
4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск
о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска
, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады
полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков
подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.
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