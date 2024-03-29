https://crimea.ria.ru/20240329/konstantinov-zachem-krym-sobiraetsya-predyavit-iski-k-ukraine-po-blokadam-1136138779.html

Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам

Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадам

Признание нанесенного Крыму ущерба в результате водной и энергетической блокад на судебном уровне необходимо. Этот документ понадобится, когда хозяева киевского РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T16:27

2024-03-29T16:27

2024-03-29T16:35

владимир константинов

крым

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

энергетическая блокада крыма

водная блокада крыма

общественная палата крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Признание нанесенного Крыму ущерба в результате водной и энергетической блокад на судебном уровне необходимо. Этот документ понадобится, когда хозяева киевского режима "созреют" до проведения переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.Председатель крымского парламента признался, что на первых этапах инициатива по подсчету нанесенного экономике региона ущерба и его признание в суде не находила понимания на разных уровнях.Говоря о дальнейшей перспективе взыскания с Украины средств, спикер Госсовета отметил, что этот документ понадобится, когда придет время переговоров."Когда западные хозяева Украины созреют до переговоров, счет на компенсацию ущерба по Крыму уже будет готов", – уверен Константинов и добавил, что "остальные регионы тоже должны позаботиться о подсчете ущерба". В качестве примера привел Белгородскую область, которая находится под постоянным огнем противника.Он также подчеркнул, что если бы на Ялтинской конференции была озвучена хотя бы предварительная сумма понесенного Советским Союзом ущерба и выдвинуто требование о его компенсации, то Германия до сих пор бы не рассчиталась с долгами.28 марта в Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова.В марте Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовал в блокаде Крыма: ФСБ задержала пособника боевиковАксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаКрымчане смогут взыскать компенсацию морального вреда от энергоблокады

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, общественная палата крыма