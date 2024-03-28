https://crimea.ria.ru/20240328/energoblokada-kryma-v-arbitrazhnom-sude-proshlo-predvaritelnoe-zasedanie-1136109236.html

Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание

Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание

Предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова прошло в Арбитражном суде Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T15:10

2024-03-28T15:10

2024-03-28T15:10

арбитражный суд крыма

энергосистема крыма

энергетическая блокада крыма

украина

крым

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова прошло в Арбитражном суде Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.Глава крымского парламента добавил, что параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады. Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка.В марте Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады КрымаПрямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублейВодная блокада Крыма: Арбитражный суд удовлетворил иск к Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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