Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание
Дело об ущербе от энергоблокады Крыма будут рассматривать в закрытом режиме
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики демонтируют поврежденную опору ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова прошло в Арбитражном суде Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.
"В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Глава крымского парламента добавил, что параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады. Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка.
"Мы не сомневаемся в правоте и своевременности проводимой нами работы. Убежден, что судебные решения по энергоблокаде, которой Украина нанесла Крыму ущерб, исчисляемый триллионами рублей, будут предъявлены Киеву и его западным хозяевам после нашей Победы в СВО", – подчеркнул Константинов.
В марте Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей.
4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
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