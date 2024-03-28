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Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание
Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание
Предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова прошло в Арбитражном суде Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T15:10
2024-03-28T15:10
арбитражный суд крыма
энергосистема крыма
энергетическая блокада крыма
украина
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова прошло в Арбитражном суде Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.Глава крымского парламента добавил, что параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады. Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка.В марте Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады КрымаПрямой ущерб от водной блокады крымскому бизнесу превысил 2,5 трлн рублейВодная блокада Крыма: Арбитражный суд удовлетворил иск к Украине
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арбитражный суд крыма, энергосистема крыма, энергетическая блокада крыма, украина, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов
Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание

Дело об ущербе от энергоблокады Крыма будут рассматривать в закрытом режиме

15:10 28.03.2024
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики демонтируют поврежденную опору ЛЭП
Энергетики демонтируют поврежденную опору ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова прошло в Арбитражном суде Крыма. Об этом сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.
"В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова", – написал в своем Telegram-канале Константинов.
В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Глава крымского парламента добавил, что параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады. Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка.
"Мы не сомневаемся в правоте и своевременности проводимой нами работы. Убежден, что судебные решения по энергоблокаде, которой Украина нанесла Крыму ущерб, исчисляемый триллионами рублей, будут предъявлены Киеву и его западным хозяевам после нашей Победы в СВО", – подчеркнул Константинов.
В марте Общественная палата Крыма составила иск в Верховный суд РК с требованием признать за крымчанами право на компенсацию морального вреда, который был причинен в результате энергетической блокады региона киевским режимом. Если суд удовлетворит исковые требования, то с Украины в пользу крымчан планируется взыскать свыше 3 трлн 448 млрд рублей.
4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Госсовета, второй – от Общественной палаты Крыма.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
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Арбитражный суд КрымаЭнергосистема КрымаЭнергетическая блокада КрымаУкраинаКрымНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир Константинов
 
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