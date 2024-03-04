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Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд
Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд
Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей,... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T10:46
2024-03-04T11:16
крым
энергетическая блокада крыма
блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
ущерб
арбитражный суд крыма
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Юристы продолжат формировать претензии к Украине и Западу, который спонсировал преступления киевского режима против крымчан, пообещал Владимир Константинов."Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения. Посчитаем весь нанесенный нам ущерб до копейки", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Государственного совета, второй – от Общественной палаты Республики Крым. Параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 годуТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
https://crimea.ria.ru/20230816/v-isk-o-vodnoy-blokade-kryma-dobavyat-uscherb-ot-udara-po-krymskomu-mostu-1130764470.html
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крым, энергетическая блокада крыма, блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), ущерб, арбитражный суд крыма, украина
Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд

Иск о взыскании с Украины ущерба от энергоблокады Крыма зарегистрирован в Арбитражном суде

10:46 04.03.2024 (обновлено: 11:16 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей. Для нас это очень значимое событие, серьезный результат проделанной нами работы", - написал он в Telegram-канале.
Юристы продолжат формировать претензии к Украине и Западу, который спонсировал преступления киевского режима против крымчан, пообещал Владимир Константинов.
"Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения. Посчитаем весь нанесенный нам ущерб до копейки", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Государственного совета, второй – от Общественной палаты Республики Крым. Параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
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