https://crimea.ria.ru/20240304/pervyy-isk-po-vzyskaniyu-uscherba-ot-energoblokady-kryma-podan-v-sud-1135390909.html

Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд

Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей,... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T10:46

2024-03-04T10:46

2024-03-04T11:16

крым

энергетическая блокада крыма

блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

ущерб

арбитражный суд крыма

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110244/84/1102448473_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_5308cfc871f93f3c0daca74c8fe43ed5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 трлн 156 млрд рублей, сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Юристы продолжат формировать претензии к Украине и Западу, который спонсировал преступления киевского режима против крымчан, пообещал Владимир Константинов."Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения. Посчитаем весь нанесенный нам ущерб до копейки", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что будет сформировано два подобных иска, один – от Государственного совета, второй – от Общественной палаты Республики Крым. Параллельно идет работа по формированию иска о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие энергоблокады.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 годуТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го

https://crimea.ria.ru/20230816/v-isk-o-vodnoy-blokade-kryma-dobavyat-uscherb-ot-udara-po-krymskomu-mostu-1130764470.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, энергетическая блокада крыма, блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), ущерб, арбитражный суд крыма, украина