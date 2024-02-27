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Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году
Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году
Принимая исторические решения в феврале 2014 года, Верховный совет Крыма проявил солидарность, которая была удивительной, поскольку многие депутаты имели бизнес РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T20:00
2024-02-27T20:07
крым
10 лет крымской весне
общество
история
политика
крымский бизнес
мнения
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Бизнесмены во власти Крыма сыграли огромную роль в возвращении в Россию – депутат Шувайников
Бизнесмены во власти Крыма сыграли огромную роль в возвращении в Россию – депутат Шувайников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Принимая исторические решения в феврале 2014 года, Верховный совет Крыма проявил солидарность, которая была удивительной, поскольку многие депутаты имели бизнес в республике и могли опасаться последствий, но не отступились и помогли крымчанам вернуться в Россию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым VI созыва (2010 – 2014 годы) Сергей Шувайников.По его словам, в те дни новая "власть", установившаяся в Киеве после госпереворота, уже рассылала эмиссаров по регионам, чтобы формировать свои структурные подразделения. При этом в Крыму не было уверенности, что в момент принятия судьбоносных решений парламентарии в большинстве своем проявят солидарность, отметил он."Были сомнения. Депутаты, которые имели бизнес в Крыму – а там было много таких представителей, могли опасаться санкций со стороны украинской хунты", – пояснил Шувайников.Тем не менее во главе с председателем ВС республики Владимиром Константиновым, который ни на минуту не сомневался в том, как будет действовать, и был для всех примером, они тоже "твердо встали на позицию российского Крыма", добавил он.Он подчеркнул, что очень важным тогда был тот факт, что эпохальные решения принимала легитимная, народом избранная крымская власть в лице депутатов."Митинг, который состоялся 26 февраля у здания крымского парламента, убедил нас, что мы можем бороться за свои интересы и будущее российского Крыма. Мы еще раз доказали, что мы многонациональный, единый крымский народ. Мы ощутили, что сильны, и не отдадим Крым хунте", – заключил Шувайников.Ранее экс-депутат Верховной рады Украины трех созывов Вадим Колесниченко рассказывал, как 22 февраля 2014 года делегация из Крыма и Севастополя приезжала в Харьков на съезд депутатов всех уровней, чтобы заявить об отказе признавать новую власть в Киеве после госпереворота, и едва смогла покинуть город, из которого в тот день бежали власти. В разговоре с журналистом РИА Новости Крым он также отметил, что ни на минуту не сомневался в том, какое решение примут депутаты Крыма, когда придет знаковый час.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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крым, общество, история, политика, крымский бизнес, мнения
Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году

Бизнесмены во власти Крыма сыграли огромную роль в возвращении в Россию – депутат

20:00 27.02.2024 (обновлено: 20:07 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДепутаты парламента Крыма приняли решение о независимости автономии
Депутаты парламента Крыма приняли решение о независимости автономии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Принимая исторические решения в феврале 2014 года, Верховный совет Крыма проявил солидарность, которая была удивительной, поскольку многие депутаты имели бизнес в республике и могли опасаться последствий, но не отступились и помогли крымчанам вернуться в Россию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым VI созыва (2010 – 2014 годы) Сергей Шувайников.
Бизнесмены во власти Крыма сыграли огромную роль в возвращении в Россию – депутат Шувайников
20:00
По его словам, в те дни новая "власть", установившаяся в Киеве после госпереворота, уже рассылала эмиссаров по регионам, чтобы формировать свои структурные подразделения. При этом в Крыму не было уверенности, что в момент принятия судьбоносных решений парламентарии в большинстве своем проявят солидарность, отметил он.
"Были сомнения. Депутаты, которые имели бизнес в Крыму – а там было много таких представителей, могли опасаться санкций со стороны украинской хунты", – пояснил Шувайников.
Тем не менее во главе с председателем ВС республики Владимиром Константиновым, который ни на минуту не сомневался в том, как будет действовать, и был для всех примером, они тоже "твердо встали на позицию российского Крыма", добавил он.
"В других регионах, в том же Донбассе, Луганской области и Донецкой, депутаты тогда разбежались. А наши нет. Это было не так просто. Тяжело. Но они смогли все-таки собраться – большинство. И уже 27 февраля провели основополагающую сессию, на которой было принято решение сменить правительство Крыма – его возглавил Сергей Аксенов, – а потом решение о проведении референдума. Все депутаты проявили свою гражданскую позицию в тот момент. Мы понимали, что крымчане с нами. А крымчане понимали, что они и власть едины", – поделился воспоминаниями Шувайников.
Он подчеркнул, что очень важным тогда был тот факт, что эпохальные решения принимала легитимная, народом избранная крымская власть в лице депутатов.
"Митинг, который состоялся 26 февраля у здания крымского парламента, убедил нас, что мы можем бороться за свои интересы и будущее российского Крыма. Мы еще раз доказали, что мы многонациональный, единый крымский народ. Мы ощутили, что сильны, и не отдадим Крым хунте", – заключил Шувайников.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины трех созывов Вадим Колесниченко рассказывал, как 22 февраля 2014 года делегация из Крыма и Севастополя приезжала в Харьков на съезд депутатов всех уровней, чтобы заявить об отказе признавать новую власть в Киеве после госпереворота, и едва смогла покинуть город, из которого в тот день бежали власти. В разговоре с журналистом РИА Новости Крым он также отметил, что ни на минуту не сомневался в том, какое решение примут депутаты Крыма, когда придет знаковый час.
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