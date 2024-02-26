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10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики
10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики - РИА Новости Крым, 26.02.2024
10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики
Как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом в достижении общей цели. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в десятую годовщину... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T08:28
2024-02-26T08:31
10 лет госперевороту на украине
сергей аксенов
история
россия
украина
майдан
митинг 26 февраля 2014 года в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом в достижении общей цели. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в десятую годовщину многотысячного митинга против киевской хунты, который проходил 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета АРК.Он подчеркнул, что День защитника Республики Крым является важной датой для крымчан, единство которых остается таким же прочным, как и десять лет назад."Сегодня, как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом, в достижении нашей общей цели. Вместе – к Победе!" – написал глава республики.26 февраля крымчане отмечают День защитника Республики Крым. Именно в этот день, десять лет назад, произошел вошедший в историю митинг около здания Верховного Совета Крыма. Тогда под стенами парламента произошло столкновение проукраинских радикалов и крымчан, требующих выхода полуострова из состава Украины. В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИ Новости Крым:Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчанАфганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014
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сергей аксенов, история, россия, украина, майдан, митинг 26 февраля 2014 года в крыму
10 лет единства: Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника республики

Аксенов: крымчане едины в борьбе с врагом

08:28 26.02.2024 (обновлено: 08:31 26.02.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова26 февраля 2014 года у Верховного Совета прошел многотысячный митинг
26 февраля 2014 года у Верховного Совета прошел многотысячный митинг
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом в достижении общей цели. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в десятую годовщину многотысячного митинга против киевской хунты, который проходил 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета АРК.

"Мы помним нашу решимость и готовность бороться с украинскими нацистами, помним радость и облегчение после того, как на полуострове появились "вежливые люди". Мы всегда будем помнить о наших земляках, погибших в столкновениях, которые спровоцировали экстремисты из запрещенных в России организаций. Вечная память защитникам нашей республики: Игорю Андреевичу Постному и Валентине Даниловне Корневой", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что День защитника Республики Крым является важной датой для крымчан, единство которых остается таким же прочным, как и десять лет назад.
"Сегодня, как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом, в достижении нашей общей цели. Вместе – к Победе!" – написал глава республики.
26 февраля крымчане отмечают День защитника Республики Крым. Именно в этот день, десять лет назад, произошел вошедший в историю митинг около здания Верховного Совета Крыма. Тогда под стенами парламента произошло столкновение проукраинских радикалов и крымчан, требующих выхода полуострова из состава Украины. В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести.
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10 лет госперевороту на УкраинеСергей АксеновИсторияРоссияУкраинаМайданМитинг 26 февраля 2014 года в Крыму
 
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