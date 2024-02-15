https://crimea.ria.ru/20240215/afganskaya-rota-kak-voiny-internatsionalisty-zaschischali-krym-v-fevrale-2014-1134969545.html

Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014

Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014 - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014

В феврале 2014 года для защиты Крыма от украинских националистов в афганскую роту Народного ополчения записались около полутора тысяч человек. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T16:48

2024-02-15T16:48

2024-02-15T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В феврале 2014 года для защиты Крыма от украинских националистов в афганскую роту Народного ополчения записались около полутора тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель правления объединенного Крымского союза ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов, депутат Госсовета РК Сергей Тарасов.Воины-афганцы стали одними из первых, кто организовал мобильные и пешие отряды для сохранения общественного порядка в Крыму после "майданных" событий в Киеве в декабре 2013 года.По его словам, события февраля 2014 года в очередной раз доказали, что афганцы не зря называют себя боевым братством, а их общественная организация - не просто одна из многих."23 февраля 2014 года, когда на День защитника Отечества формировалось Народное ополчение Крыма по защите от неофашистов, националистов, в нашу афганскую роту сразу записались порядка 1,5 тысяч человек. В основном молодые люди. Отрадно было видеть, что приходила молодежь. Но были и убеленные сединой: ветераны МВД, Министерства обороны, воины-интернационалисты", – поделился воспоминаниями Тарасов.Он отметил, что с началом специальной военной операции на Украине "происходит то же самое": воины-афганцы с первых дней СВО заявили о готовности быть там, где это необходимо, чтобы защитить родной Крым и все Отечество.По его мнению, события на Украине, а ранее – в Чечне, Сирии, Ираке и многие другие, "где американцы и британцы пытаются всеми силами удержать свое так называемое влияние и мировое господство", показывают, что уроки Афганской войны были выучены не до конца."Они подтверждают, что терроризм возродился, (возникают) прокси-армии, прокси-солдаты и так далее. Вот к чему привели невыученные уроки в Афганистане... Но, к счастью, люди начинают понимать, что многополярный мир – это ближайшее будущее, и потеря американцами и британцами своего влияния - уже неизбежность, и мы скоро это увидим", – уверен парламентарий.Службу в Афганистане в период военного конфликта (1979-1989 гг.) проходили около 3,5 тысяч крымчан. Сейчас в Крыму проживает до 4 тысяч участников войны в Афганистане, это в том числе ветераны, приехавшие на полуостров с материковой части России, а также покинувшие территорию Украины.В 2014 году в Крыму была организована общественная организация "Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана", консолидировавшая все организации воинов-интернационалистов в республике для оказания помощи ветеранам боевых действий.

https://crimea.ria.ru/20240215/35-let-vyvodu-voysk-iz-afganistana-v-kerchi-pochtili-pamyat-pogibshikh-1134966898.html

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