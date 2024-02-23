https://crimea.ria.ru/20240223/ot-zaschity-sevastopolya-do-svo-rol-blokposta-shayba-v-sudbakh-krymchan-1135170708.html

От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан

От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан - РИА Новости Крым, 23.02.2024

От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан

На месте блокпоста "Шайба" на въезде в Севастополь после завершения строительства памятника возведут часовню. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T13:52

2024-02-23T13:52

2024-02-23T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. На месте блокпоста "Шайба" на въезде в Севастополь после завершения строительства памятника возведут часовню. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель региональной общественной организации "Блокпост Севастополь" и командир блокпоста Иван Крыжанивский.Дорога из Ялты в Севастополь. У самого поворота на Балаклаву на флагштоках развеваются флаги Российской Федерации, города Севастополя, Андреевский флаг и флаг организации "Блокпост Севастополь". Десять лет назад здесь был развернут первый из семи блокпостов – "Шайба". Он был стратегически важен, поскольку позволял контролировать как въезд в город, так и почти единственный въезд в Балаклаву.Сегодня это место памяти. Памяти о пережитом участниками тех событий, памяти о принятых сложных, но необходимых решениях, памяти о погибших товарищах. И оттого для блокпостовцев столь важно эту память сохранить и увековечить.Встреча перед закатомЕсли решите подойти к флагштокам ближе, вашему взору откроется мощеная площадка в обрамлении молодых кипарисов и ухоженных клумб с цветами, с аккуратными лавочками и автоматической подсветкой. У любого, кто намеренно или случайно окажется здесь, на миг перехватит дыхание от видов на Крымские горы и бескрайние виноградники. Второе, на что обратит внимание посетитель – непрекращающийся пронизывающий ветер, который пробирает до костей даже в сравнительно теплый по крымским меркам февральский день.Не обращая внимания на холод и сгущающиеся сумерки, к площадке начинают стягиваться мужчины: радостные приветствия, широкие улыбки, крепкие рукопожатия. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что собравшихся связывает очень глубокая и поистине мужская дружба. Это непосредственные участники событий "Русской весны" и члены региональной общественной организации "Блокпост Севастополь".Приветливые и открытые, но в тоже время стеснительные и сдержанные – эти люди не чувствуют себя героями. Десять лет назад они "только делали то, что должны были сделать". И сегодня, как и десять лет назад, они продолжают действовать по принципу "делай что должен и будь что будет".Пять лет назад на блокпосте "Шайба" был установлен закладной камень. Спустя три года завершены работы по обустройству площадки и разработан эскиз самого памятника. Три фигуры: символ блокпостовцев, самообороны и символ добровольца специальной военной операции, поделился собеседник.Место гордости и скорбиДля защитников блокпостов "Шайба" – место самых теплых воспоминаний. Но вместе с тем оно стало местом памяти и точкой невозврата для многих и многих жителей Севастополя. Здесь переменилось их сознание, сформировалось чувство ответственности за происходящее тогда, спустя годы, и после начала специальной военной операции.Одна из рассказанных им историй пронзает особенно: один из уехавших на Донбасс блокпостовцев погиб, но … "о месте его погребения ничего не известно"."И родители погибшего бойца приходят на блокпост "Шайба", как к последнему месту, где он был", - говорит Крыжанивский и на какое-то время затихает.Среди прибывших сегодня есть действующие участники специальной военной операции. Они вырвались на несколько дней, чтобы встретиться с товарищами и вновь вернуться "за ленточку". В этом они видят свое предназначение – один раз встав на защиту безопасности своего народа и страны – готовы идти до конца, до победы.Часовня у "Шайбы"Блокпостовцы приезжают сюда не только по праздникам - почти каждую неделю. Наводят порядок, ухаживают за растениями, встречаются с однополчанами, вспоминают погибших товарищей. Для них это место памяти, силы и скорби одновременно."После того как установим памятник, планирую построить здесь часовню", – делится планами Иван Крыжанивский. Замолкает и на несколько мгновений отводит взгляд. И нет сомнений, что и эту задачу "Блокпост Севастополь" претворит в жизнь.Сейчас "Блокпост Севастополь" готовится к подаче заявки на получение президентского гранта на строительство памятника. Его стоимость составляет около 13 миллионов рублей. С учетом значительной стоимости, принято решение разделить реализацию проекта работы на две очереди – устройство памятной надписи и выполнение непосредственно скульптурной композиции.Сомнений нет, что озвученные цели будут достигнуты и флаг Российской Федерации, города Севастополя, Андреевский флаг и флаг организации "Блокпост Севастополь" будут развеваться над скульптурной композицией на месте блокпоста "Шайба", а в отстроенной рядом часовне будут совершаться молебны о воинах и защитниках Отечества и возноситься молитвы об упокоении погибших за веру и Отечество воинов.Блокпосты на въезде в СевастопольВ феврале 2014 года на выездах из Севастополя начали действовать блокпосты, которые были организованы добровольцами, милицией и ГАИ. Всего на въездах в город было установлено семь таких постов: "Шайба", "Верхнесадовое", "Терновка", "Бельбек", "Гончарное", "Орлиное" и "Фронтовое". Добровольцы вели круглосуточное посменное дежурство, каждый день на смены выходило от 50 до 60 человек. Их задачей было не допустить проникновения в город провокаторов, диверсантов, провоза оружия и взрывчатки. Менее чем за месяц работы блокпоставцам удалось пресечь не менее трех попыток ввоза оружия и ввоза 400 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.Возвращение в Россию16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости, 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией. 21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Власти Украины начали весной 2014 года в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на МайданеБили и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, авторы, госпереворот на украине, севастополь, политика, история, крымская весна