https://crimea.ria.ru/20240215/rossiya-spasla-krym-ot-totalnoy-banderizatsii---deputat-gosdumy-1134964926.html
Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы
Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы
Воссоединение Крыма с Россией спасло Крым от "тотальной бандеризации", когда официальный Киев стремился переформатировать сознание жителей полуострова, подменяя РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T12:35
2024-02-15T12:35
2024-02-15T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией спасло Крым от "тотальной бандеризации", когда официальный Киев стремился переформатировать сознание жителей полуострова, подменяя истинные исторические факты. Об этом в четверг заявил депутат Госдумы РФ Константин Бахарев в рамках презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России", переизданного к 10-й годовщине воссоединения с Россией.В частности, по его словам, авторы украинских учебников вычеркнули понятие "Великая Отечественная война", подменив его понятием "советско-немецкая война" и героизировали украинских националистов, полностью исказили историю. И если Крым благодаря России сумел избежать "бандеризации", то вложить ложные ценности в головы подрастающего поколения украинцев удалось."Вот по этим учебникам последние 20 лет учились дети на Украине. В том числе и те, кто сегодня с оружием в руках противостоит нашим Вооруженным силам в зоне спецоперации", - констатировал парламентарий.В 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках презентации сборника. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиЧто помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
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крым, история, украина, крымская весна, россия, государственная дума рф, новости, константин бахарев
Россия спасла Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Госдумы
Воссоединение с Россией спасло Крым от "тотальной бандеризации" - депутат Бахарев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией спасло Крым от "тотальной бандеризации", когда официальный Киев стремился переформатировать сознание жителей полуострова, подменяя истинные исторические факты. Об этом в четверг заявил депутат Госдумы РФ Константин Бахарев в рамках презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России", переизданного к 10-й годовщине воссоединения с Россией.
"Мы в полной мере ощутили, что история стала полем битвы. Когда я прочитал учебник, по которому в школах преподавали историю в начале 2000-х годов, я пришел в ужас от того, что пытаются вложить в головы подрастающему поколению. Это был период, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, период самый сложный в новейшей истории Крыма, когда мы ощущали не просто тотальную украинизацию Крыма, а тотальную бандеризацию, что намного страшнее, потому что это переформатирование сознания", - сказал Бахарев.
В частности, по его словам, авторы украинских учебников вычеркнули понятие "Великая Отечественная война", подменив его понятием "советско-немецкая война" и героизировали украинских националистов, полностью исказили историю. И если Крым благодаря России сумел избежать "бандеризации", то вложить ложные ценности в головы подрастающего поколения украинцев удалось.
"Вот по этим учебникам последние 20 лет учились дети на Украине. В том числе и те, кто сегодня с оружием в руках противостоит нашим Вооруженным силам в зоне спецоперации", - констатировал парламентарий.
В 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова, заявил
ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках презентации сборника.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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