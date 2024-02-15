https://crimea.ria.ru/20240215/rossiya-ne-mogla-ostavit-krym-v-bede---lavrov-1134962567.html
Россия не могла оставить Крым в беде - Лавров
Россия не могла оставить Крым в беде - Лавров - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Россия не могла оставить Крым в беде - Лавров
В 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T11:44
2024-02-15T11:44
2024-02-15T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России", переизданного к 10-й годовщине воссоединения с Россией.Он подчеркнул, что все развитие драматических событий на Украине показывает правильность этого решения."Воссоединение с Россией для крымчан было единственно верным и возможным шагом, полностью отвечающим логике исторического процесса и коренным интересам жителей этого российского полуострова", - констатировал он.Сборник "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России" - второе издание книги, вышедшей в свет в 2018 году. Новое издание выпущено с расширенным содержанием. Публикация приурочена к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В книге, в частности, фигурируют уникальные и неопровержимые свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией. Среди этих свидетельств - тексты договоров, деклараций, дипломатических депеш, писем и телеграмм, проливающих свет на героическую историю Тавриды.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Презентация сборника "Крым в развитии России" с участием ЛавроваПочему Крым российский по Уставу ООНПутин устроил США сюрприз с Крымом
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сергей лавров, крым, россия, история, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, крымская весна
Россия не могла оставить Крым в беде - Лавров
Лавров: отвергнуть выбор крымчан в пользу России было бы предательством
11:44 15.02.2024 (обновлено: 12:03 15.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. В 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках презентации сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России", переизданного к 10-й годовщине воссоединения с Россией.
"16 марта 2014 года на референдуме крымчане сделали свой абсолютно осознанный выбор в пользу возвращения домой, в пользу реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю. Мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы предательством", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что все развитие драматических событий на Украине показывает правильность этого решения.
"Воссоединение с Россией для крымчан было единственно верным и возможным шагом, полностью отвечающим логике исторического процесса и коренным интересам жителей этого российского полуострова", - констатировал он.
Сборник "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России" - второе издание книги, вышедшей в свет в 2018 году. Новое издание выпущено с расширенным содержанием. Публикация приурочена к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В книге, в частности, фигурируют уникальные и неопровержимые свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией. Среди этих свидетельств - тексты договоров, деклараций, дипломатических депеш, писем и телеграмм, проливающих свет на героическую историю Тавриды.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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