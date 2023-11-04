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Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти
Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти
Дух народного ополчения, изгнавшего польско-литовских оккупантов из Москвы в 1612 году, живет в сердцах тех, кто боролся за возвращение Крыма в Россию и тех,... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T09:56
2023-11-04T09:56
крым
день народного единства
сергей аксенов
владимир константинов
общество
россия
праздники и памятные даты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Дух народного ополчения, изгнавшего польско-литовских оккупантов из Москвы в 1612 году, живет в сердцах тех, кто боролся за возвращение Крыма в Россию и тех, кто сегодня сражается с нацизмом на фронтах специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.Глава республики отметил, что День народного единства – один из важнейших государственных праздников, посвященных главным ценностям российского народа: единству и сплоченности, любви к Родине и готовности встать на ее защиту."Эти качества на протяжении веков помогали России побеждать сильных врагов, развиваться, сохранять свой суверенитет и свою идентичность в самых сложных условиях, преодолевать любые испытания и возрождаться вопреки всему", - добавил он.Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем поздравительном обращении отметил, что пример Крыма стал "важнейшим фактором укрепления общероссийского народного единства"."Наша победа, позволившая нам вернуться на Родину, стала победой всего русского мира, мировых сил, симпатизирующих России. Мы открыли новую страницу мировой истории. В ходе Крымской весны четко проявилось значение Крыма для русского мира, для российского единства", – заявил политик."Разнокалиберные русофобы", по словам Константинова, понимают сакральное значение Крыма для России, поэтому пытаются нанести удар по полуострову блокадами, санкциями и террористическими атаками.4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. У даты есть историческая подоплека: в этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли Китай-город, таким образом освободив Москву от польско-литовских интервентов и положив конец периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял первый из династии Романовых. В этот период страна переживала глубокий кризис, во время которого государство распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели многочисленные самозванцы. Он вошел в историю под названием Смутное время.Читайте также на РИА Новости Крым:День народного единства: история праздникаВ Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единстваОрбан: нельзя "отнять" у России Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, день народного единства, сергей аксенов, владимир константинов, общество, россия, праздники и памятные даты, новости крыма
Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти

Аксенов: дух Минина и Пожарского живет в тех, кто боролся за возвращение Крыма в Россию

09:56 04.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень народного единства в Симферополе
День народного единства в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Дух народного ополчения, изгнавшего польско-литовских оккупантов из Москвы в 1612 году, живет в сердцах тех, кто боролся за возвращение Крыма в Россию и тех, кто сегодня сражается с нацизмом на фронтах специальной военной операции. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня народного единства.
"Дата, связанная с событиями более чем четырехсотлетней давности, так актуальна для нас и сегодня. Дух ополчения Минина и Пожарского живет в сердцах тех, кто отстаивал идеалы Крымской весны, кто боролся за возвращение домой исконных русских земель. В сердцах тех, кто сегодня находится на передовой, сражается с нацизмом, защищает Родину, кто приближает нашу победу в тылу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что День народного единства – один из важнейших государственных праздников, посвященных главным ценностям российского народа: единству и сплоченности, любви к Родине и готовности встать на ее защиту.
"Эти качества на протяжении веков помогали России побеждать сильных врагов, развиваться, сохранять свой суверенитет и свою идентичность в самых сложных условиях, преодолевать любые испытания и возрождаться вопреки всему", - добавил он.
Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем поздравительном обращении отметил, что пример Крыма стал "важнейшим фактором укрепления общероссийского народного единства".
"Наша победа, позволившая нам вернуться на Родину, стала победой всего русского мира, мировых сил, симпатизирующих России. Мы открыли новую страницу мировой истории. В ходе Крымской весны четко проявилось значение Крыма для русского мира, для российского единства", – заявил политик.
"Разнокалиберные русофобы", по словам Константинова, понимают сакральное значение Крыма для России, поэтому пытаются нанести удар по полуострову блокадами, санкциями и террористическими атаками.
"Крымчане своим историческим выбором, сделанным в 2014 году, доказали, что мы знаем истинную цену нар­одного единства. Мы предпочли возвращение домой обещаниям приобщения к европейскому благополучию, выбрали родной дом, а не западное корыто", – добавил спикер парламента региона.
4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Официально этот праздник отмечается с 2005 года. У даты есть историческая подоплека: в этот день в 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взяли Китай-город, таким образом освободив Москву от польско-литовских интервентов и положив конец периоду в истории России от смерти Ивана Грозного до того, как престол занял первый из династии Романовых. В этот период страна переживала глубокий кризис, во время которого государство распалось, а борьбу за трон, кроме истинных наследников, вели многочисленные самозванцы. Он вошел в историю под названием Смутное время.
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КрымДень народного единстваСергей АксеновВладимир КонстантиновОбществоРоссияПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
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