https://crimea.ria.ru/20230906/orban-nelzya-otnyat-u-rossii-krym-1131204363.html

Орбан: нельзя "отнять" у России Крым

Орбан: нельзя "отнять" у России Крым - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Орбан: нельзя "отнять" у России Крым

Отнять" Крым у России – это нереалистичный план, о котором не может быть и речи. Об этом в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T15:35

2023-09-06T15:35

2023-09-06T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. "Отнять" Крым у России – это нереалистичный план, о котором не может быть и речи. Об этом в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По мнению венгерского премьера, на Западе не могут понять русских, потому что "это очень трудно". Для западного человека самое важное – это его личные свободы, которые открывают ему много возможностей. У русских, по его словам, другая система ценностей."Когда говорят о политике в России, это (вопрос свободы – ред.) не вопрос номер один. Вопрос номер один в том, как сохранить единство страны, потому что она очень большая. И приоритет – у вопроса сохранения единства страны. <...> И это порождает другой тип культуры и понимания политики. Это создает своего рода военный подход, как у них всегда было в вопросах безопасности, буферной зоны, геополитических подходов. Это не наша культура, это другой подход. На это есть свои основания, ведь это их история", - поясняет Орбан.Почему Украина и США не смогут победить РоссиюЗападные страны и США никогда не смогут победить Россию такими методами, как сейчас, уверен он.В свою очередь Такер Карлсон заметил: в Соединенных Штатах придерживаются мнения, что Украина выигрывает эту войну. На вопрос, сможет ли Киев победить в конфликте с Россией, венгерский лидер ответил отрицательно. "Нет, это ложь. Это не просто недоразумение, это ложь. Невозможно. Все, кто занимается политикой, понимают логику, цифры, данные. Этого не может быть, - ответил Орбан. – Что будет в конечном итоге иметь значение? Сапоги на земле. И русские гораздо сильнее, гораздо многочисленнее".Украина в НАТОВопрос членства Украины в НАТО, как утверждает Виктор Орбан, был впервые поднят на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, когда у власти был Виктор Ющенко."Россия тогда была недостаточно сильна, чтобы остановить это, - говорит собеседник Карлсона. - Так что в то время был реальный шанс интегрировать украинцев в НАТО. Но между крупными западными странами не было согласия, поэтому этот вопрос отложили. И это окно возможностей больше не открыто, так что мы не можем этого сделать. Мы не можем позволить себе иметь такую длинную границу между Россией и Украиной, состоящей в НАТО".По мнению Орбана, обширная граница между Россией и страной Североатлантического альянса означала бы непосредственную опасность войны для всех европейских стран и ядерного удара – для США."Мы должны говорить об обратном, - уверен Виктор Орбан. - Надо заключить сделку с русскими о новой архитектуре безопасности, которая бы предполагала безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО".На вопрос, каким может быть путь мирного урегулирования в сложившейся ситуации, премьер-министр Венгрии ответил: ключ от мира сейчас в руках США. Очевидно, что украинцы сами по себе не выстоят в этой войне. И если не будет денег и оборудования с Запада и США, война будет окончена."Конечно, Украина должна быть вовлечена, но реальный фактор – это не Украина, реальный фактор – это Соединенные Штаты", - подчеркнул политик.В качестве резюме Такер Карлсон напомнил, что Орбана вряд ли можно считать пророссийским политиком, поскольку в свое время занимал антисоветскую позицию, выступал за вывод советских войск из Венгрии и был за это арестован. Однако определяющим для политики Венгрии является тот факт, что основные энергетические ресурсы эта страна получает из России. Поэтому официальные венгерские власти стремятся занимать наиболее взвешенную в ЕС позицию.Напомним, в феврале 2023 года Орбан призвал создавать систему европейской безопасности без США, некий европейский аналог НАТО. Накануне так называемого украинского контрнаступления он предостерегал страны альянса от вступления в фазу открытого конфликта и предрекал неминуемое поражение украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеВ Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на УкраинуПолитолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС

https://crimea.ria.ru/20230524/le-pen-otvetila-na-vopros-chey-krym-1128940733.html

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