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В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости Крым, 31.03.2023
В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
Тема возможной отправки миротворцев НАТО на Украину для поддержки киевского режима, которую готовятся поднять в Евросоюзе, является "потенциально очень... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T17:48
2023-03-31T17:48
россия
украина
нато
дмитрий песков
политика
сво
виктор орбан
европа
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Тема возможной отправки миротворцев НАТО на Украину для поддержки киевского режима, которую готовятся поднять в Евросоюзе, является "потенциально очень опасной". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз подошел к "ранее не переступаемой границе" и готов обсуждать вопрос об отправке на Украину войск "некоего миротворческого типа". Он отметил, что, хоть Венгрия и против, в перспективе такая поддержка киевского режима не исключена после некоторых колебаний, как это было ранее с поставками вооружений.По словам Пескова, в Кремле на это "очень важное заявление обратили внимание". И если речь идет о каких-то серьезных переговорах, то "это чрезвычайно обсуждение".Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым назвал заявление Орбана "сигналом тревоги". По его мнению, опасения премьера Венгрии, как и других лидеров на Западе, связаны с масштабными возможностями России, которая "не случайно и не без технологического и экономического задела начала специальную военную операцию", являясь при этом самым могущественным в мире ядерным государством.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ перечеркнет возможность переговоров – ЛукашенкоВ конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевЗаявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии
https://crimea.ria.ru/20230331/obsuzhdenie-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-ekspert-otsenil-opasnost-1127907808.html
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россия, украина, нато, дмитрий песков, политика, сво, виктор орбан, европа, сша, новости
В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину

Песков: тема возможной отправки миротворцев НАТО на Украину "потенциально очень опасная"

17:48 31.03.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Тема возможной отправки миротворцев НАТО на Украину для поддержки киевского режима, которую готовятся поднять в Евросоюзе, является "потенциально очень опасной". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз подошел к "ранее не переступаемой границе" и готов обсуждать вопрос об отправке на Украину войск "некоего миротворческого типа". Он отметил, что, хоть Венгрия и против, в перспективе такая поддержка киевского режима не исключена после некоторых колебаний, как это было ранее с поставками вооружений.
Солдаты НАТО. Фото AFP
17:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
По словам Пескова, в Кремле на это "очень важное заявление обратили внимание". И если речь идет о каких-то серьезных переговорах, то "это чрезвычайно обсуждение".
"Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон. В данном случае потенциально это очень опасная тема," – сказал Песков.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
17:01
Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину
В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым назвал заявление Орбана "сигналом тревоги". По его мнению, опасения премьера Венгрии, как и других лидеров на Западе, связаны с масштабными возможностями России, которая "не случайно и не без технологического и экономического задела начала специальную военную операцию", являясь при этом самым могущественным в мире ядерным государством.
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РоссияУкраинаНАТОДмитрий ПесковПолитикаСВОВиктор ОрбанЕвропаСШАНовости
 
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