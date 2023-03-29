https://crimea.ria.ru/20230329/v-konflikte-na-storone-ukrainy-uchastvuyut-okolo-50-stran--patrushev-1127837006.html

В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев

В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев - РИА Новости Крым, 29.03.2023

В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев

Около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн", принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T12:53

2023-03-29T12:53

2023-03-29T12:53

николай патрушев

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн", принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Об этом со ссылкой на секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева сообщает РИА Новости.Он призвал государства-члены ШОС "вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также совместно противодействовать санкциям."Государства — члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии — спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.Поведение Запада грозит катастрофойПровокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к катастрофе, заявил Патрушев."Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев.Москва же со своей стороны сохраняет полную приверженность этому заявлению и в соответствии с его содержанием "убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", отметил он.Цели СВО будут достигнутыРоссия достигнет всех целей спецоперации, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность своих граждан, подчеркнул Николай Патрушев.Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи контактной группы на базе "Рамштайн" (Германия) сообщил, что Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубицы.В ответ спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине. А российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал, что России есть, чем ответить западной технике и боеприпасам, оборонные предприятия страны производят в разы больше оружия.Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Эта группа получила свое название из-за места встреч ее членов — авиабазы ВВС США "Рамштайн" в ФРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на УкраинуЗапад больше не может вооружать УкраинуСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине

https://crimea.ria.ru/20230327/nato-yavlyaetsya-storonoy-konflikta-na-ukraine--patrushev-1127783609.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, украина, в мире, нато, россия, санкции против россии, шос, новости, сво