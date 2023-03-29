https://crimea.ria.ru/20230329/v-konflikte-na-storone-ukrainy-uchastvuyut-okolo-50-stran--patrushev-1127837006.html
В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
Около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн", принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Об этом со... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T12:53
2023-03-29T12:53
2023-03-29T12:53
николай патрушев
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санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн", принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Об этом со ссылкой на секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева сообщает РИА Новости.Он призвал государства-члены ШОС "вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также совместно противодействовать санкциям."Государства — члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии — спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.Поведение Запада грозит катастрофойПровокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к катастрофе, заявил Патрушев."Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев.Москва же со своей стороны сохраняет полную приверженность этому заявлению и в соответствии с его содержанием "убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", отметил он.Цели СВО будут достигнутыРоссия достигнет всех целей спецоперации, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность своих граждан, подчеркнул Николай Патрушев.Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи контактной группы на базе "Рамштайн" (Германия) сообщил, что Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубицы.В ответ спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине. А российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал, что России есть, чем ответить западной технике и боеприпасам, оборонные предприятия страны производят в разы больше оружия.Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Эта группа получила свое название из-за места встреч ее членов — авиабазы ВВС США "Рамштайн" в ФРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на УкраинуЗапад больше не может вооружать УкраинуСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
https://crimea.ria.ru/20230327/nato-yavlyaetsya-storonoy-konflikta-na-ukraine--patrushev-1127783609.html
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николай патрушев, украина, в мире, нато, россия, санкции против россии, шос, новости, сво
В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
Патрушев: около 50 стран из коалиции "Рамштайн" участвуют в конфликте на стороне Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн", принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева. Об этом со ссылкой на секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева сообщает РИА Новости.
"На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима", — сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в Нью-Дели.
Он призвал государства-члены ШОС "вести работу по сохранению обычаев и традиций стран, отстаиванию универсальных общечеловеческих ценностей, недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств", а также совместно противодействовать санкциям.
"Государства — члены ШОС не понаслышке знакомы с конкретными проявлениями таких деструктивных действий. Один из ярчайших примеров стремления американцев и их сателлитов к мировой гегемонии — спровоцированный ими кризис на Украине", — добавил он.
Поведение Запада грозит катастрофой
Провокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к катастрофе, заявил Патрушев.
"Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям. Оно противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", - сказал Патрушев.
Москва же со своей стороны сохраняет полную приверженность этому заявлению и в соответствии с его содержанием "убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", отметил он.
Цели СВО будут достигнуты
Россия достигнет всех целей спецоперации, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность своих граждан, подчеркнул Николай Патрушев.
"Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты, - сказал секретарь Совбеза. – Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения".
Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи контактной группы на базе "Рамштайн" (Германия) сообщил
, что Швеция планирует поставить Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, Дания – 19 гаубиц, Латвия – системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония – 155-мм гаубицы.
В ответ спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил,
что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине. А российский лидер Владимир Путин неоднократно предупреждал, что России есть, чем ответить западной технике и боеприпасам, оборонные предприятия страны производят в разы больше оружия
.
Контактная группа обороны Украины ("формат "Рамштайн") включает в себя более 50 участников — все страны НАТО, большинство государств Евросоюза, а также союзники западных стран в Африке и Азии. Эта группа получила свое название из-за места встреч ее членов — авиабазы ВВС США "Рамштайн" в ФРГ.
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