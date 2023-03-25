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Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину

Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину

Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия производит и тратит в разы больше. Об РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T21:39

2023-03-25T21:39

2023-03-25T21:39

владимир путин (политик)

россия

украина

сво

оружие

поставки западного оружия украине

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия производит и тратит в разы больше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин"."В ведущих странах НАТО, скажем, в тех же США, исходя из тех источников, которыми мы располагаем, ежемесячно производится где-то 14-15 тысяч снарядов вот такого калибра, - сказал глава государства. - Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки боевых действий до 5 тысяч снарядов".В следующем году западные страны планируют нарастить производство до 42 тысяч. Однако российские оборонные предприятия производят в разы больше, подчеркнул Путин.Так что любые поставки вооружения не более чем попытка продлить конфликт на Украине, добавил Путин. Кроме того, российский лидер проинформировал, что Москва в курсе планируемых поставок танков и других западных вооружений на Украину. В этом случае ситуация аналогичная – российская промышленность покажет кратно большую производительность."Поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков – тут все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся – свыше 1600 единиц. А общее количество танков в российской армии будет превышать в три раза количество таков в ВСУ", - добавил Путин.Это же касается и авиации. Число российской авиатехники в разы превышает возможности ВСУ. Так что любая передача Киеву техники и боеприпасов приведет исключительно к затягиванию конфликта."На мой взгляд, это только приведет к еще большей трагедии", - констатировал президент.Ранее ряд стран заявили о намерении поставить танки и вооружение Украине. В частности, в Минобороны ФРГ заявили о готовности поставить батальон танков Leopard 2, однако позже уточнили, что смогут направить только половину обещанного.В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы. А военный эксперт Александр Хроленко выразил уверенность, что США и НАТО не способны вооружить Украину опустевшим арсеналом.Читайте также на РИА Новости Крым:Киеву поставят только половину батальона Leopard 2В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, сво, оружие, поставки западного оружия украине, армия и флот, вооруженные силы россии, новости