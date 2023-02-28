https://crimea.ria.ru/20230228/v-ssha-sdelali-zayavlenie-o-postavkakh-novykh-istrebiteley-ukraine-1127271716.html

В США сделали заявление о поставках новых истребителей Украине

В США сделали заявление о поставках новых истребителей Украине - РИА Новости Крым, 28.02.2023

В США сделали заявление о поставках новых истребителей Украине

При запуске производства новых истребителей, США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T21:11

2023-02-28T21:11

2023-02-28T21:14

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. При запуске производства новых истребителей, США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. Такое заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, пишет РИА Новости.По его словам, старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет. "Мы внимательно изучили данный вопрос. Если мы начнем новое производство, понадобится от трех до шести лет, чтобы Украина получила новые истребители", - сказал Кол во вторник на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных военной помощи Украине.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC исключил сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что такие самолеты Киеву не нужны.В феврале глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. При этом 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал увеличить объемы поставок вооружения Киеву и отметил, что Англия первой предоставит "Украине вооружения дальнего радиуса действия". В свою очередь председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-командующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что российские ПВО "работают прекрасно" и все самолеты, которые Запад поставит Киеву, будут уничтожены.По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на РоссиюИстребители для Украины: хорошая и плохая новость из ВеликобританииЗапад больше не может вооружать Украину

https://crimea.ria.ru/20230201/udary-po-aerodromam-stran-nato-budut-preventivnymi-merami-1126706583.html

https://crimea.ria.ru/20230131/bayden-otkazalsya-postavlyat-ukraine-istrebiteli-f-16-1126677972.html

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сша, поставки западного оружия украине, оружие, украина, в мире, сво, новости