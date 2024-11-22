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Житель Керчи забил кочергой родного отца
Житель Керчи забил кочергой родного отца - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Житель Керчи забил кочергой родного отца
35-летний житель села Героевка в Керчи задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T11:32
2024-11-22T11:32
2024-11-22T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. 35-летний житель села Героевка в Керчи задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.По данным правоохранителей, трагедия произошла 18 ноября. О смерти 59-летнего мужчины из-за травм силовикам сообщили сотрудники скорой помощи, приехавшие на адрес по вызову. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и выяснили, что накануне вечером потерпевший распивал спиртные напитки в компании своего сына.35-летнего подозреваемого задержали на месте преступления. Сейчас он находится под стражей. Материалы дела переданы в следственные органы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Житель Керчи забил кочергой родного отца
В Керчи задержан подозреваемый в убийстве отца
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. 35-летний житель села Героевка в Керчи задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.
По данным правоохранителей, трагедия произошла 18 ноября. О смерти 59-летнего мужчины из-за травм силовикам сообщили сотрудники скорой помощи, приехавшие на адрес по вызову. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и выяснили, что накануне вечером потерпевший распивал спиртные напитки в компании своего сына.
"Во время застолья между родственниками возник конфликт, в ходе которого сын избил отца кочергой. Свидетелем происходящего стала мать, однако, пытаясь защитить мужа, сама чуть не стала жертвой собственного сына", - сообщили в полиции.
35-летнего подозреваемого задержали на месте преступления. Сейчас он находится под стражей. Материалы дела переданы в следственные органы.
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