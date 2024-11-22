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Житель Керчи забил кочергой родного отца

Житель Керчи забил кочергой родного отца - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Житель Керчи забил кочергой родного отца

35-летний житель села Героевка в Керчи задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T11:32

2024-11-22T11:32

2024-11-22T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. 35-летний житель села Героевка в Керчи задержан по подозрению в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мужчина забил родителя кочергой.По данным правоохранителей, трагедия произошла 18 ноября. О смерти 59-летнего мужчины из-за травм силовикам сообщили сотрудники скорой помощи, приехавшие на адрес по вызову. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей и выяснили, что накануне вечером потерпевший распивал спиртные напитки в компании своего сына.35-летнего подозреваемого задержали на месте преступления. Сейчас он находится под стражей. Материалы дела переданы в следственные органы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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