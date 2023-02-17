https://crimea.ria.ru/20230217/zapad-bolshe-ne-mozhet-vooruzhat-ukrainu-1127036307.html

Запад больше не может вооружать Украину

Запад больше не может вооружать Украину - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Запад больше не может вооружать Украину

На фоне заявлений о необходимости военной поддержки Киева Запад после года колоссальных вливаний постепенно сворачивает поставки вооружения. Это свидетельствует РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T08:58

2023-02-17T08:58

2023-02-17T08:58

эксклюзивы риа новости крым

украина

нато

европа

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мнения

в мире

александр хроленко

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На фоне заявлений о необходимости военной поддержки Киева Запад после года колоссальных вливаний постепенно сворачивает поставки вооружения. Это свидетельствует о крушении мифа о военном могуществе США и НАТО, а вместе с тем – о саботаже в Европе, в опустевших арсеналах которой не хватает вооружений даже "для себя". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым заявил военный эксперт Александр Хроленко.Мифология США и НАТОО реальность разбиваются все попытки США подтолкнуть Европу "к лестнице эскалации на Украине, решая собственные проблемы за ее счет", отмечает эксперт."Это говорит о крушении мифологии военного могущества США и НАТО. В реальном мире оказалось нет никакой у них силы, нет могущественного военно-промышленного комплекса. Они не могут производить необходимое количество снарядов, боевой техники", – сказал Хроленко.Саботаж по-европейскиПри этом западные сторонники Киева не устают собираться в Брюсселе, подтягивают группу Рамштайн из 50 стран, глав минобороны стран НАТО, "и все вроде за, но ничего не выделяют", а количество поставок снижается, отмечает Хроленко.По словам Хроленко, Британия, которая была готова отдать последнее, уже почти лишилась собственной тяжелой артиллерии и сейчас ищет самоходные артустановки в Швейцарии и Южной Корее."Готова была отдать самолеты – а нет их. Владычица морей не имеет ни великого флота, ни истребительной авиации. Оказывается, у нее только два типа самолетов: Eurofighter и Tornado. Первые как учебные используются, вторые списаны. А получаемые в небольших количествах F-35 – американские, и их естественно не поставят на Украину никогда. И так чего не коснись", – добавил Хроленко.Украина требует невозможногоПри этом Хроленко указывает, что все ранее переданные украинской армии ресурсы уже сгорели в Артемовске, Северске, Угледаре при наступлении российских войск. И потому Киев постоянно ждут "сюрпризы" от западных партнеров: вчера им обещали танки, сегодня их половину, а завтра – ничего."Украина у них требует невозможного", – заключил эксперт.Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Киеву поставят только половину обещанного батальона танков Leopard 2, то есть порядка 90 боевых машин в немецкой военной трактовке или 60 – в украинской. Позже стало известно, что Нидерланды и Дания не поддержат "танковый альянс". Читайте также на РИА Новости Крым:Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД

https://crimea.ria.ru/20230216/evroparlament-prizyvaet-naraschivat-postavki-vsekh-vidov-oruzhiya-kievu-1127025898.html

https://crimea.ria.ru/20230215/kievu-postavyat-tolko-polovinu-batalona-leopard-2-1127002160.html

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европа

сша

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

украина, нато, европа, сша, сво, поставки западного оружия украине, мнения, в мире, александр хроленко