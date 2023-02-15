https://crimea.ria.ru/20230215/kak-situatsiya-v-artemovske-skazhetsya-na-vesennem-nastuplenii-vsu--ekspert-1127000947.html
Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт
Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Как ситуация в Артемовске скажется на весеннем наступлении ВСУ – эксперт
Украинское командование активно мобилизует "пушечное мясо" для весеннего наступления на Луганск, Мелитополь и Бердянск и не откажется от своих планов даже в... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T19:02
2023-02-15T19:02
2023-02-15T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинское командование активно мобилизует "пушечное мясо" для весеннего наступления на Луганск, Мелитополь и Бердянск и не откажется от своих планов даже в случае поражения в Артемовске. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов."Снарядный голод" как информационное прикрытиеРанее аналитики американского Института изучения войны ISW заявили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) способны одновременно защищать Артемовск и готовить весеннее контрнаступление. По их мнению, обороняющимся в Артемовске украинским формирования якобы удалось "значительно ослабить российские силы", что "создаст благоприятные условия для контрнаступления ВСУ".По мнению аналитика, именно с подготовкой этого наступления киевский режим организовал информационную операцию под названием "снарядный голод", который якобы испытывают ВСУ. В реальности никакой нехватки боеприпасов в украинской армии нет – просто снаряды экономят для весенней кампании, считает военный эксперт. С этой же целью Запад активно готовит танки и бронетехнику, которые, когда это потребуется, они оперативно введут в бой.Падение Артемовска – удар по престижу ЗеленскогоВ свою очередь для российских формирований, по мнению специалиста, важно сейчас как можно быстрее завершить окружение Артемовска освободить его, и тем самым прорвав линию обороны Северск – Угледар. Когда это произойдет, у ВСУ на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.По его словам, с освобождением Часова Яра перерезана дорога, по которой можно было снабжать украинские силы Артемовск. Таким образом, сейчас остается только одна нормальная дорога для снабжения – между Славянском и Артемовском, но она простреливается российскими войсками.Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров >>"Не знаю, будем ли мы в ближайшее время пытаться ее перерезать или нет. Здесь есть два варианта. Если киевский режим примет решение об отходе из Артемовска, то в данном случае ее нет смысла перерезать, потому что по этой дороге украинские войска как раз будут выходить из города и у нас будет возможность по дороге их уничтожать. При этом мы сэкономим силы и жизни солдат, избежав штурма", – указал эксперт.Если же Киев решит идти по сценарию Мариуполя и оборонять Артемовск любой ценой, это потребует от российских сил продолжить окружение, перерезать дорогу на Славянск и в дальнейшем зачищать город. Но это будет связано с серьезными потерями, в том числе для украинской армии.Сдадут ли ВСУ АртемовскВ настоящий момент за освобождение Артемовска идут ожесточенные бои. Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские военные. По его словам, на данный момент перерезаны три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение украинской группировки.Также во вторник украинские СМИ сообщили, что украинская администрация Артемовска вывозит архивы из госучреждений города. В то же время ВСУ продолжают перебрасывать туда дополнительные резервы по подмерзшим грунтовым дорогам, которые не простреливаются российскими бойцами. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, до оперативного окружения Артемовска "еще очень далеко".Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
https://crimea.ria.ru/20230214/o-chem-mozhet-skazat-putin-v-poslanii-federalnomu-sobraniyu--prognozy-1126956333.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp
политика, украина, сво, всу (вооруженные силы украины), артемовск, новости, мнения, юрий кнутов, крым, луганская народная республика (лнр), мариуполь, донецкая народная республика (днр), владимир зеленский (президент украины), денис пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинское командование активно мобилизует "пушечное мясо" для весеннего наступления на Луганск, Мелитополь и Бердянск и не откажется от своих планов даже в случае поражения в Артемовске. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
"Снарядный голод" как информационное прикрытие
Ранее аналитики американского Института изучения войны ISW заявили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) способны одновременно защищать Артемовск и готовить весеннее контрнаступление. По их мнению, обороняющимся в Артемовске украинским формирования якобы удалось "значительно ослабить российские силы", что "создаст благоприятные условия для контрнаступления ВСУ".
"Артемовск – это донецкое направление, а весеннее наступление, скорее всего, готовится на луганском и запорожском направлениях. Они друг с другом не коррелируются. Людские ресурсы людские у киевского режима есть. Он их будет использовать для обороны Артемовска и одновременно проводить мобилизацию для того, чтобы набрать пушечное мясо для атаки на Луганск, Мелитополь и Бердянск", – считает Кнутов.
По мнению аналитика, именно с подготовкой этого наступления киевский режим организовал информационную операцию под названием "снарядный голод", который якобы испытывают ВСУ. В реальности никакой нехватки боеприпасов в украинской армии нет – просто снаряды экономят для весенней кампании, считает военный эксперт. С этой же целью Запад активно готовит танки и бронетехнику, которые, когда это потребуется, они оперативно введут в бой.
"Киевский режим вынужден отрабатывать те поставки техники и те задачи, которые перед ним ставит Вашингтон и Брюссель. А это стратегическое наступление на Донбассе и в направлении Крыма", – констатирует Кнутов.
Падение Артемовска – удар по престижу Зеленского
В свою очередь для российских формирований, по мнению специалиста, важно сейчас как можно быстрее завершить окружение Артемовска освободить его, и тем самым прорвав линию обороны Северск – Угледар. Когда это произойдет, у ВСУ на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
"Именно поэтому (президент Украины Владимир) Зеленский требует, чтобы Артемовск обороняли "до последнего украинца". Он использует гитлеровскую тактику "городов-крепостей", когда города должны были обороняться максимально долго, оттягивая на себя значительные силы Красной Армии", - пояснил Кнутов.
По его словам, с освобождением Часова Яра перерезана дорога, по которой можно было снабжать украинские силы Артемовск. Таким образом, сейчас остается только одна нормальная дорога для снабжения – между Славянском и Артемовском, но она простреливается российскими войсками.
"Не знаю, будем ли мы в ближайшее время пытаться ее перерезать или нет. Здесь есть два варианта. Если киевский режим примет решение об отходе из Артемовска, то в данном случае ее нет смысла перерезать, потому что по этой дороге украинские войска как раз будут выходить из города и у нас будет возможность по дороге их уничтожать. При этом мы сэкономим силы и жизни солдат, избежав штурма", – указал эксперт.
Если же Киев решит идти по сценарию Мариуполя и оборонять Артемовск любой ценой, это потребует от российских сил продолжить окружение, перерезать дорогу на Славянск и в дальнейшем зачищать город. Но это будет связано с серьезными потерями, в том числе для украинской армии.
"Там находится несколько тысяч украинских военных. В случае их попадания в котел и разгрома это будет серьезное поражение киевского режима и удар по личному престижу Зеленского", - заключил Кнутов.
Сдадут ли ВСУ Артемовск
В настоящий момент за освобождение Артемовска идут ожесточенные бои. Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские военные. По его словам, на данный момент перерезаны три из четырех дорог, по которым осуществлялось снабжение украинской группировки.
Также во вторник украинские СМИ сообщили, что украинская администрация Артемовска вывозит архивы из госучреждений города. В то же время ВСУ продолжают перебрасывать туда дополнительные резервы по подмерзшим грунтовым дорогам, которые не простреливаются российскими бойцами. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, до оперативного окружения Артемовска "еще очень далеко".
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