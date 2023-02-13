Рейтинг@Mail.ru
Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230213/krymskaya-morkovka-dlya-ukraintsev-zachem-kiev-obeschaet-vernut-poluostrov-1126947941.html
Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
Киевские руководители разного уровня любят сотрясать информационное пространство заявлениями о скорой "деоккупации" Крыма. Только вот сроки "перемоги" с каждым... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T18:57
2023-02-13T18:57
эксклюзивы риа новости крым
крым
украина
сво
россия
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
общество
политика
наступление вс рф в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126949916_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f5a291f392f9781dccc5b50f119c82a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевские руководители разного уровня любят сотрясать информационное пространство заявлениями о скорой "деоккупации" Крыма. Только вот сроки "перемоги" с каждым месяцем сдвигаются все дальше. В прошлом году глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 года вооруженные силы Украины (ВСУ) "как минимум войдут на территорию полуострова". Теперь же даже менее амбициозных прогнозов от первых лиц на эту тему в украинском информационном пространстве практически нет."Деоккупация" военным путемС каждым днем шансов попытать удачу в наступлении на новые южные регионы России у украинского командования все меньше. Как показал опыт событий после 24 февраля, военная аналитика в текущей кампании – дело неблагодарное. Однако в отношении угроз Запорожью, левобережью Херсонщины и, тем более, Крыму, ситуации просматривается достаточно четко. Основой успеха гипотетической операции ВСУ по "деоккупации" Крыма является попытка прорыва в направлении Мелитополя и Бердянска с целью перерезать сухопутный коридор к полуострову. Только такой маневр обречен на неудачу и бессмысленную гибель тысяч украинских военнослужащих.В Запорожской области российские силы смогли не только подготовить устойчивые оборонительные позиции, но и провести наступательные действия в направлении столицы региона. Ситуацию в области также нельзя сравнить с вынужденным отступлением Вооруженных сил РФ из Херсона, когда ВСУ удалось вывести из строя единственную переправу через Днепр в данном районе – Антоновский мост. В Запорожье логистика надежно налажена с территории полуострова и из ДНР "по земле" и не имеет таких "тонких" мест.Поставки бронированных машин и танков из ЕС и США могут воодушевить украинский генштаб укомплектовать три-четыре бригады и попробовать силы на южном направлении. Однако в таком случае Киеву придется бороться с искушением "раздергать" прибывшую технику на другие опасные направления. К примеру, из-за локального наступления добровольцев ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении генштабу ВСУ пришлось сосредоточить на одном участке до 12 бригад, чтобы не допустить обрушения фронта. По одной из распространенных оценок, именно натиск "вагнеров" остановил попытку наступления ВСУ на российские силы в Запорожье. Таким образом, даже в существующей конфигурации фронта достаточно мест, где украинскому командованию придется купировать прорывы ВС РФ, а для этого необходима будет западная тяжелая техника.Надежда на "внутриполитический фактор"Украинские эксперты из числа наиболее порядочных намекают на бессмысленность попыток ВСУ даже приблизиться к границам Крыма и уповают на некий "внутриполитический фактор". Политолог Владимир Фесенко считает, что Крым можно "деоккупировать" в случае политического кризиса в России, который "обрушит систему принятия решений".Только вот сценарии подобных ситуаций существуют, по всей видимости, только в головах украинских экспертов. Экономическая ситуация в России стабилизировалась, а западные политики разных партий и взглядов открыто признают неэффективность санкций. Российское общество спустя несколько недель оправилось после трудного начала спецоперации и кристаллизировалось в своих оценках происходящего. Уже много месяцев уровень поддержки СВО не изменяется и составляет около 75%. Граждане различных возрастов, малый и средний бизнес активно участвуют в сборах на нужды ВС РФ и деятельно поддерживают армию. Более того, осенью Кремлю удалось провести мобилизацию даже без закрытия границ.Среди российских элит также укрепился консенсус. Богатейшие люди страны не торопятся оказывать поддержку воюющей армии, но и в вопросы политики не вмешиваются. Впрочем, большего от них и не требуется. В условиях санкций они активно занимают ниши ушедших с российского рынка западных фирм, тем самым оказывая существенную помощь национальной экономике и увеличивая свое состояние.Сладкие мечты для "громадян"Так для чего же нужен постоянный прогрев темы "деоккупации" Крыма в украинском телевизоре? Именно для того же, для чего и предоставление статуса кандидата на членство в ЕС. Украинцам подвесили перед носом очередную морковку, которая должна заставить их идти в бессмысленные атаки на российские позиции и гореть в немецких танках.На фоне тяжелейшей ситуации в экономике, демографии, промышленности, энергетике и других сферах Киев не оставляет попыток подбодрить украинцев подобными заявлениями. Нет сомнений, что чем хуже будет ситуация на фронте и в тылу, тем громче будут победные реляции из офиса на улице Банковой.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
https://crimea.ria.ru/20221226/politolog-nazval-tsel-zayavleniya-budanova-o-planakh-voyti-v-krym-1126139681.html
https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126949916_121:0:1080:719_1920x0_80_0_0_20c46da87b0eb1d81a61ad448c8294d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, сво, россия, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), общество, политика, наступление вс рф в донбассе
Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров

Крымская "морковка": зачем Киев убеждает своих граждан в возможности вернуть полуостров

18:57 13.02.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевские руководители разного уровня любят сотрясать информационное пространство заявлениями о скорой "деоккупации" Крыма. Только вот сроки "перемоги" с каждым месяцем сдвигаются все дальше. В прошлом году глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 года вооруженные силы Украины (ВСУ) "как минимум войдут на территорию полуострова". Теперь же даже менее амбициозных прогнозов от первых лиц на эту тему в украинском информационном пространстве практически нет.

"Деоккупация" военным путем

С каждым днем шансов попытать удачу в наступлении на новые южные регионы России у украинского командования все меньше. Как показал опыт событий после 24 февраля, военная аналитика в текущей кампании – дело неблагодарное. Однако в отношении угроз Запорожью, левобережью Херсонщины и, тем более, Крыму, ситуации просматривается достаточно четко. Основой успеха гипотетической операции ВСУ по "деоккупации" Крыма является попытка прорыва в направлении Мелитополя и Бердянска с целью перерезать сухопутный коридор к полуострову. Только такой маневр обречен на неудачу и бессмысленную гибель тысяч украинских военнослужащих.
Здание Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 13:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Политолог назвал цель заявления Буданова о планах войти в Крым
В Запорожской области российские силы смогли не только подготовить устойчивые оборонительные позиции, но и провести наступательные действия в направлении столицы региона. Ситуацию в области также нельзя сравнить с вынужденным отступлением Вооруженных сил РФ из Херсона, когда ВСУ удалось вывести из строя единственную переправу через Днепр в данном районе – Антоновский мост. В Запорожье логистика надежно налажена с территории полуострова и из ДНР "по земле" и не имеет таких "тонких" мест.
Поставки бронированных машин и танков из ЕС и США могут воодушевить украинский генштаб укомплектовать три-четыре бригады и попробовать силы на южном направлении. Однако в таком случае Киеву придется бороться с искушением "раздергать" прибывшую технику на другие опасные направления.
К примеру, из-за локального наступления добровольцев ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении генштабу ВСУ пришлось сосредоточить на одном участке до 12 бригад, чтобы не допустить обрушения фронта. По одной из распространенных оценок, именно натиск "вагнеров" остановил попытку наступления ВСУ на российские силы в Запорожье. Таким образом, даже в существующей конфигурации фронта достаточно мест, где украинскому командованию придется купировать прорывы ВС РФ, а для этого необходима будет западная тяжелая техника.

Надежда на "внутриполитический фактор"

Украинские эксперты из числа наиболее порядочных намекают на бессмысленность попыток ВСУ даже приблизиться к границам Крыма и уповают на некий "внутриполитический фактор". Политолог Владимир Фесенко считает, что Крым можно "деоккупировать" в случае политического кризиса в России, который "обрушит систему принятия решений".
Только вот сценарии подобных ситуаций существуют, по всей видимости, только в головах украинских экспертов. Экономическая ситуация в России стабилизировалась, а западные политики разных партий и взглядов открыто признают неэффективность санкций. Российское общество спустя несколько недель оправилось после трудного начала спецоперации и кристаллизировалось в своих оценках происходящего. Уже много месяцев уровень поддержки СВО не изменяется и составляет около 75%. Граждане различных возрастов, малый и средний бизнес активно участвуют в сборах на нужды ВС РФ и деятельно поддерживают армию. Более того, осенью Кремлю удалось провести мобилизацию даже без закрытия границ.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября 2022, 20:11Радио "Спутник в Крыму"
Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой
Среди российских элит также укрепился консенсус. Богатейшие люди страны не торопятся оказывать поддержку воюющей армии, но и в вопросы политики не вмешиваются. Впрочем, большего от них и не требуется. В условиях санкций они активно занимают ниши ушедших с российского рынка западных фирм, тем самым оказывая существенную помощь национальной экономике и увеличивая свое состояние.

Сладкие мечты для "громадян"

Так для чего же нужен постоянный прогрев темы "деоккупации" Крыма в украинском телевизоре? Именно для того же, для чего и предоставление статуса кандидата на членство в ЕС. Украинцам подвесили перед носом очередную морковку, которая должна заставить их идти в бессмысленные атаки на российские позиции и гореть в немецких танках.
На фоне тяжелейшей ситуации в экономике, демографии, промышленности, энергетике и других сферах Киев не оставляет попыток подбодрить украинцев подобными заявлениями. Нет сомнений, что чем хуже будет ситуация на фронте и в тылу, тем громче будут победные реляции из офиса на улице Банковой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУкраинаСВОРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоПолитикаНаступление ВС РФ в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
19:35Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре
18:57Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
18:36Новая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережье
18:20Мишень для бельгийских дронов: экс-депутат Рады оценил риски для Крыма
18:04ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской области
17:47Министр спорта Крыма готовится подтвердить золотой значок ГТО
17:19Село в Курской области попало под обстрел ВСУ
17:02Призывала к насилию над русскими: соцработнику из Керчи вынесли приговор
16:54Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очереди
16:49Замком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
16:21В Крыму работника детского лагеря арестовали за развращение детей
16:13Крымчанина обвиняют в поджоге пшеницы на 40 миллионов
16:03В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:31Взятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
14:44Российские военные освободили Красную Гору в ДНР
14:41Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
14:16База Черноморского флота в Мариуполе: в Севастополе оценили перспективы
14:02ВСУ обстреляли сельскую школу в Белгородской области
13:27Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человек
Лента новостейМолния