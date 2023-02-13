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Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров

Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров

Киевские руководители разного уровня любят сотрясать информационное пространство заявлениями о скорой "деоккупации" Крыма. Только вот сроки "перемоги" с каждым... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T18:57

2023-02-13T18:57

2023-02-13T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевские руководители разного уровня любят сотрясать информационное пространство заявлениями о скорой "деоккупации" Крыма. Только вот сроки "перемоги" с каждым месяцем сдвигаются все дальше. В прошлом году глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 года вооруженные силы Украины (ВСУ) "как минимум войдут на территорию полуострова". Теперь же даже менее амбициозных прогнозов от первых лиц на эту тему в украинском информационном пространстве практически нет."Деоккупация" военным путемС каждым днем шансов попытать удачу в наступлении на новые южные регионы России у украинского командования все меньше. Как показал опыт событий после 24 февраля, военная аналитика в текущей кампании – дело неблагодарное. Однако в отношении угроз Запорожью, левобережью Херсонщины и, тем более, Крыму, ситуации просматривается достаточно четко. Основой успеха гипотетической операции ВСУ по "деоккупации" Крыма является попытка прорыва в направлении Мелитополя и Бердянска с целью перерезать сухопутный коридор к полуострову. Только такой маневр обречен на неудачу и бессмысленную гибель тысяч украинских военнослужащих.В Запорожской области российские силы смогли не только подготовить устойчивые оборонительные позиции, но и провести наступательные действия в направлении столицы региона. Ситуацию в области также нельзя сравнить с вынужденным отступлением Вооруженных сил РФ из Херсона, когда ВСУ удалось вывести из строя единственную переправу через Днепр в данном районе – Антоновский мост. В Запорожье логистика надежно налажена с территории полуострова и из ДНР "по земле" и не имеет таких "тонких" мест.Поставки бронированных машин и танков из ЕС и США могут воодушевить украинский генштаб укомплектовать три-четыре бригады и попробовать силы на южном направлении. Однако в таком случае Киеву придется бороться с искушением "раздергать" прибывшую технику на другие опасные направления. К примеру, из-за локального наступления добровольцев ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении генштабу ВСУ пришлось сосредоточить на одном участке до 12 бригад, чтобы не допустить обрушения фронта. По одной из распространенных оценок, именно натиск "вагнеров" остановил попытку наступления ВСУ на российские силы в Запорожье. Таким образом, даже в существующей конфигурации фронта достаточно мест, где украинскому командованию придется купировать прорывы ВС РФ, а для этого необходима будет западная тяжелая техника.Надежда на "внутриполитический фактор"Украинские эксперты из числа наиболее порядочных намекают на бессмысленность попыток ВСУ даже приблизиться к границам Крыма и уповают на некий "внутриполитический фактор". Политолог Владимир Фесенко считает, что Крым можно "деоккупировать" в случае политического кризиса в России, который "обрушит систему принятия решений".Только вот сценарии подобных ситуаций существуют, по всей видимости, только в головах украинских экспертов. Экономическая ситуация в России стабилизировалась, а западные политики разных партий и взглядов открыто признают неэффективность санкций. Российское общество спустя несколько недель оправилось после трудного начала спецоперации и кристаллизировалось в своих оценках происходящего. Уже много месяцев уровень поддержки СВО не изменяется и составляет около 75%. Граждане различных возрастов, малый и средний бизнес активно участвуют в сборах на нужды ВС РФ и деятельно поддерживают армию. Более того, осенью Кремлю удалось провести мобилизацию даже без закрытия границ.Среди российских элит также укрепился консенсус. Богатейшие люди страны не торопятся оказывать поддержку воюющей армии, но и в вопросы политики не вмешиваются. Впрочем, большего от них и не требуется. В условиях санкций они активно занимают ниши ушедших с российского рынка западных фирм, тем самым оказывая существенную помощь национальной экономике и увеличивая свое состояние.Сладкие мечты для "громадян"Так для чего же нужен постоянный прогрев темы "деоккупации" Крыма в украинском телевизоре? Именно для того же, для чего и предоставление статуса кандидата на членство в ЕС. Украинцам подвесили перед носом очередную морковку, которая должна заставить их идти в бессмысленные атаки на российские позиции и гореть в немецких танках.На фоне тяжелейшей ситуации в экономике, демографии, промышленности, энергетике и других сферах Киев не оставляет попыток подбодрить украинцев подобными заявлениями. Нет сомнений, что чем хуже будет ситуация на фронте и в тылу, тем громче будут победные реляции из офиса на улице Банковой.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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