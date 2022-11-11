https://crimea.ria.ru/20221111/obrusheno-dva-proleta-antonovskogo-mosta-v-khersone-1125336137.html

Обрушено два пролета Антоновского моста в Херсоне

Обрушено два пролета Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Обрушено два пролета Антоновского моста в Херсоне

На Антоновском мосту в Херсонской области обрушено два пролета. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T17:52

2022-11-11T17:52

2022-11-11T17:54

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На Антоновском мосту в Херсонской области обрушено два пролета. Об этом пишет РИА Новости.Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные наносят огневое поражение по группировкам на правом берегу Днепра. По информации оборонного ведомства, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о завершении перегруппировки подразделений российских войск на левый берег Днепра, потерь личного состава и вооружения не допущено.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отдал приказ отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.

https://crimea.ria.ru/20221111/rossiyskie-voennye-nanosyat-udary-po-vsu-na-pravom-beregu-dnepra-1125335857.html

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херсонская область