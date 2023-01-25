Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танках
Генерал ВСУ Маломуж хочет "идти на Крым" после получения танков от Запада
15:00 25.01.2023 (обновлено: 15:28 25.01.2023)
© AP Photo Mindaugas KulbisБоевые танки "Абрамс"
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Генерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Об этом он заявил в эфире одного из украинских каналов.
Маломуж "идет на Крым"
По мнению Маломужа, получив танки, Украина уже через два месяца сможет пойти в наступление на Крым, сразу после того, как танкисты научатся управлять новой техникой.
"Это даст возможность, имея танковые кулаки, рассчитать и провести наступление на донецком фронте, и по всему южному коридору, до самого Крыма. Если начнется паника, на ее плечах можно зайти в Крым", - считает украинский генерал.
Танки от Германии
Окончательное решение по M1Abrams Вашингтоном пока не принято, однако правительства ФРГ в среду сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2, пишет РИА Новости.
Кроме того, немецкое правительство одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Также Германия передаст Украине боеприпасы, научит танкистов и поможет с техобслуживанием систем.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров выразил мнение, что немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине.
Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется к отправке значительного количества танков M1Abrams на Украину. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву.
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