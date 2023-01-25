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Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танках - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танках
Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танках - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танках
Генерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Об этом он РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T15:00
2023-01-25T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Генерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Об этом он заявил в эфире одного из украинских каналов.Маломуж "идет на Крым"По мнению Маломужа, получив танки, Украина уже через два месяца сможет пойти в наступление на Крым, сразу после того, как танкисты научатся управлять новой техникой.Танки от ГерманииОкончательное решение по M1Abrams Вашингтоном пока не принято, однако правительства ФРГ в среду сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2, пишет РИА Новости.Кроме того, немецкое правительство одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Также Германия передаст Украине боеприпасы, научит танкистов и поможет с техобслуживанием систем.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров выразил мнение, что немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине.Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется к отправке значительного количества танков M1Abrams на Украину. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеLeopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для КиеваСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
https://crimea.ria.ru/20230124/raketnaya-ugroza-dlya-kryma-k-chemu-gotovitsya-nato-1126557563.html
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всу (вооруженные силы украины), крым, сво, новости, сша, в мире, безопасность республики крым и севастополя
Украинский генерал решил "брать Крым" на западных танках

Генерал ВСУ Маломуж хочет "идти на Крым" после получения танков от Запада

15:00 25.01.2023 (обновлено: 15:28 25.01.2023)
 
© AP Photo Mindaugas KulbisБоевые танки "Абрамс"
Боевые танки Абрамс - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo Mindaugas Kulbis
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Генерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Об этом он заявил в эфире одного из украинских каналов.

Маломуж "идет на Крым"

По мнению Маломужа, получив танки, Украина уже через два месяца сможет пойти в наступление на Крым, сразу после того, как танкисты научатся управлять новой техникой.
"Это даст возможность, имея танковые кулаки, рассчитать и провести наступление на донецком фронте, и по всему южному коридору, до самого Крыма. Если начнется паника, на ее плечах можно зайти в Крым", - считает украинский генерал.

Танки от Германии

Окончательное решение по M1Abrams Вашингтоном пока не принято, однако правительства ФРГ в среду сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2, пишет РИА Новости.
Кроме того, немецкое правительство одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Также Германия передаст Украине боеприпасы, научит танкистов и поможет с техобслуживанием систем.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров выразил мнение, что немецкие машины Leopard 2, и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами. В то же время все западные страны так или иначе выделят Киеву как минимум по одной роте тяжелых танков, чтобы протестировать их в боевых условиях на Украине.
Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США склоняется к отправке значительного количества танков M1Abrams на Украину. Эти поставки станут частью более широкого дипломатического соглашения с Германией, в рамках которого Берлин отправит Киеву свои танки Leopard 2. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву.
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