https://crimea.ria.ru/20230125/nazvany-uyazvimye-mesta-tankov-leopard-i-abrams-na-ukraine-1126574964.html

Названы уязвимые места танков Leopard и Abrams на Украине

Названы уязвимые места танков Leopard и Abrams на Украине - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Названы уязвимые места танков Leopard и Abrams на Украине

Главная уязвимость американских танков Abrams и немецких машин Leopard 2 в случае их поставки на Украину – неизбежные сложности в их обслуживании и в обучении... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T13:04

2023-01-25T13:04

2023-01-25T13:04

андрей картаполов

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всу (вооруженные силы украины)

танки abrams

танки leopard

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Главная уязвимость американских танков Abrams и немецких машин Leopard 2 в случае их поставки на Украину – неизбежные сложности в их обслуживании и в обучении украинских экипажей. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.У ВСУ нет базы"Эта техника абсолютно новая для Вооруженных сил Украины. Они ее не знают, они на ней не занимались. Это только в американских фильмах какой-нибудь суперагент садится в танк или другой образец техники, включая самолет, и сразу сходу выполняет боевую задачу. Но в реальности для того, чтобы выполнять задачу, на этой технике надо заниматься", - сказал Картаполов в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что полноценная подготовка танкиста занимает порядка шести месяцев. В военное время этот срок можно сократить вдвое, но не меньше. В любом случае на это потребуется время.Кроме того, подчеркнул генерал-полковник, для обслуживания натовских танков нужно будет создавать необходимую базу."Это другие запчасти, фильтры, масла и так далее. Это совсем другой уровень обслуживания техники. Сегодня на Украине ничего этого нет. И чтобы это (поставка танков – ред.) заработало, надо это все создать", - пояснил он.Удар по репутации СШАГоворя о поставках американских Abrams, военачальник отметил, что многое будет зависеть от количества поставляемых Киеву машин.Кроме того, отметил он, Штатам очень важна имиджевая составляющая, поскольку если в первом же бою 10 танков будет сожжено, это будет серьезным ударом по репутации военно-промышленного комплекса страны.Немецкие танки будут жечь из "Корнетов"При поставках немецких танков Leopard 2 возникнут те же сложности с обеспечением, обслуживанием и подготовкой экипажей, убежден Картаполов."Чем больше этих образцов техники, тем больше проблем у снабженцев ВСУ и технарей. Настоящий танкист знает свою машину, как пять пальцев, он умеет ее собирать, разбирать. Современный танк – это не Т-34 и не "Пантера" времен Великой Отечественной, это целый комплекс сложнейших систем вооружения, наведения, связи. Их все надо понимать и уметь обслуживать", – пояснил депутат.По его словам, хотя танки Leopard 2 "неплохие" и по ряду характеристик даже более эффективны, чем Abrams, они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите российскому танку Т-90.Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии.В свою очередь новый министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины сказал, что Берлин пока не готов поставлять Киеву танки Leopard, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовятся передать Украине танки Abrams – СМИ"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоВ Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву

https://crimea.ria.ru/20230125/zastryanut-v-chernozemakh-ekspert-predrek-sudbu-zapadnykh-tankov-na-ukraine-1126559418.html

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андрей картаполов, сво, сша, украина, оружие, в мире, россия, всу (вооруженные силы украины), танки abrams, танки leopard