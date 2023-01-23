https://crimea.ria.ru/20230123/v-turtsii-otsenili-perspektivu-postavok-tankov-leopard-kievu-1126539679.html

В Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву

В Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву - РИА Новости Крым, 23.01.2023

В Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву

Поставка Киеву немецких танков Leopard не только усилит накал военных действий на Украине и будет способствовать затягиванию конфликта, но и помешает Берлину... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T20:57

2023-01-23T20:57

2023-01-23T20:57

украина

германия

турция

оружие

сво

в мире

политика

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Поставка Киеву немецких танков Leopard не только усилит накал военных действий на Украине и будет способствовать затягиванию конфликта, но и помешает Берлину проводить более независимую политику. Такое мнение озвучил руководитель Исследовательского Центра по борьбе с терроризмом при Институте Турция 21-й век, полковник ВС Турции в отставке Унал Атабай.20 января новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи контактной группы стран-участниц НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что "не может сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard"."Стратегия Германии направлена на освобождение от давления США и обеспечение большей независимости Евросоюза. Поэтому Берлин может оказывать определенное сопротивление", – цитирует Атабая Sputnik Türkiye. Он также предположил, что Зеленскому порекомендовали запросить поставку танков Leopard в ходе его визита в Вашингтон.Кроме немецких, есть еще французские и британские танки, однако Зеленский настойчиво требует танки именно немецкого производства, подчеркнул полковник в отставке. В этой связи это требование "может быть связано с намерением помешать Германии проводить более независимую политику", полагает он."Регулярные поставки Западом оружия затрудняют переход к переговорному процессу. В случае передачи Украине танков Leopard перспектива переговоров станет еще более призрачной", – уверен также Атабай.Он отметил, что постоянная подпитка киевского режима оружием усиливает градус военных действий, риск дальнейшего распространения напряженности в регионе, затягивает конфликт, однако не приводит к поражению России. Напротив, страна укрепила свой оборонительный потенциал, усилила производство вооружений и боеприпасов.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине.По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, встреча контактной группы стран-членов НАТО по поддержке Украины на базе Рамштайн в Германии и принятые по ее результатам решения прямо говорят о стремлении противников "измотать Россию, а лучше – уничтожить". При этом политик указал на вероятность создания нового военного альянса в противовес США и их союзникам в случае, если конфликт войдет в затяжную фазу."И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", – резюмировал Медведев.В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин предостерег коллективный Запад от поставок Киеву вооружения, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам, и попыток захвата российских территорий. Это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, подчеркнул он."Западу нужно понять, что это приведет к трагедии мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – подчеркнул Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковМы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостровОт лукавого: Лавров о "готовности" Запада к переговорам по Украине

https://crimea.ria.ru/20230120/proschay-leopard-germaniya-ne--gotova-postavlyat-tanki-ukraine-1126501312.html

https://crimea.ria.ru/20230117/ekspert-svyazal-ataku-na-sevastopol-s-sammitom-nato-v-ramshtayne-1126436289.html

украина

германия

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, германия, турция, оружие, сво, в мире, политика, владимир зеленский (президент украины)