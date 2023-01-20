https://crimea.ria.ru/20230120/peskov-postavki-tankov-iz-stran-nato-tolko-dobavyat-ukraine-problem-1126495312.html

Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем

Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем

Дополнительные поставки танков и другого тяжелого вооружения на Украину из стран НАТО только добавят проблем киевскому режиму. Об этом в пятницу заявил... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T13:32

2023-01-20T13:32

2023-01-20T13:32

дмитрий песков

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дополнительные поставки танков и другого тяжелого вооружения на Украину из стран НАТО только добавят проблем киевскому режиму. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем включены в повестку дня заседания с участием руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Мероприятие проходит на военной базе "Рамштайн" в Германии в пятницу 20 января.Представитель Кремля подчеркнул, что подобная "помощь" будет иметь негативные последствия. Специалисты прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки, так как танки нуждаются "в обслуживании, ремонте, и так далее и тому подобное". При этом существенного влияние на достижение российскими войсками поставленных целей они не оказать не смогут.Дмитрий Песков также отметил, что Москва будет внимательно следить за ситуацией с вероятными поставками вооружения из Латинской Америки.О такой возможности заявляла глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон. По словам военного чиновника, США ведут переговоры с девятью странами Латинской Америки с целью организовать передачу Киеву оружия российского производства в обмен на поставки американской техники.Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева."Несмотря на распространенное мнение, что новое оружие поможет Украине усилить позиции в конфликте с Россией, только его наличия недостаточно для достижения успеха", – уверен Дэвис.Читайте также на РИА Новости Крым:Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить РоссияСтратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым УкраинеСША могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия

https://crimea.ria.ru/20230120/oruzhie-ne-pomozhet--podpolkovnik-armii-ssha-soobschil-ukraine-plokhie-novosti-1126490259.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, нато, политика, в мире, украина, сво