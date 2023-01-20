Рейтинг@Mail.ru
Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230120/peskov-postavki-tankov-iz-stran-nato-tolko-dobavyat-ukraine-problem-1126495312.html
Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем
Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем
Дополнительные поставки танков и другого тяжелого вооружения на Украину из стран НАТО только добавят проблем киевскому режиму. Об этом в пятницу заявил... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T13:32
2023-01-20T13:32
дмитрий песков
нато
политика
в мире
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122824571_0:225:3234:2044_1920x0_80_0_0_ce2590757520a8376770f523d9bd444b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дополнительные поставки танков и другого тяжелого вооружения на Украину из стран НАТО только добавят проблем киевскому режиму. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем включены в повестку дня заседания с участием руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Мероприятие проходит на военной базе "Рамштайн" в Германии в пятницу 20 января.Представитель Кремля подчеркнул, что подобная "помощь" будет иметь негативные последствия. Специалисты прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки, так как танки нуждаются "в обслуживании, ремонте, и так далее и тому подобное". При этом существенного влияние на достижение российскими войсками поставленных целей они не оказать не смогут.Дмитрий Песков также отметил, что Москва будет внимательно следить за ситуацией с вероятными поставками вооружения из Латинской Америки.О такой возможности заявляла глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон. По словам военного чиновника, США ведут переговоры с девятью странами Латинской Америки с целью организовать передачу Киеву оружия российского производства в обмен на поставки американской техники.Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева."Несмотря на распространенное мнение, что новое оружие поможет Украине усилить позиции в конфликте с Россией, только его наличия недостаточно для достижения успеха", – уверен Дэвис.Читайте также на РИА Новости Крым:Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить РоссияСтратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым УкраинеСША могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия
https://crimea.ria.ru/20230120/oruzhie-ne-pomozhet--podpolkovnik-armii-ssha-soobschil-ukraine-plokhie-novosti-1126490259.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122824571_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_287c22f600e0635787625cf7c745c836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, нато, политика, в мире, украина, сво
Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем

Песков призвал не преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву

13:32 20.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Дополнительные поставки танков и другого тяжелого вооружения на Украину из стран НАТО только добавят проблем киевскому режиму. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем включены в повестку дня заседания с участием руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Мероприятие проходит на военной базе "Рамштайн" в Германии в пятницу 20 января.
"Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, они принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем", – цитирует РИА Новости заявление Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобная "помощь" будет иметь негативные последствия. Специалисты прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки, так как танки нуждаются "в обслуживании, ремонте, и так далее и тому подобное". При этом существенного влияние на достижение российскими войсками поставленных целей они не оказать не смогут.
Дмитрий Песков также отметил, что Москва будет внимательно следить за ситуацией с вероятными поставками вооружения из Латинской Америки.
"Здесь очень важны все-таки, скажем так, правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки... обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения. Поэтому, конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать", – сказал Песков.
О такой возможности заявляла глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон. По словам военного чиновника, США ведут переговоры с девятью странами Латинской Америки с целью организовать передачу Киеву оружия российского производства в обмен на поставки американской техники.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что поставки нового вооружения и техники НАТО не помогут Украине изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева.
"Несмотря на распространенное мнение, что новое оружие поможет Украине усилить позиции в конфликте с Россией, только его наличия недостаточно для достижения успеха", – уверен Дэвис.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия
Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине
США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия
Боевой танк Leopard 2/A4
11:11
Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
 
Дмитрий ПесковНАТОПолитикаВ миреУкраинаСВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29ВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом
14:38Путин собрал Совбез по теме спецоперации на Украине
14:33В Крыму создатели нарколаборатории получили по семь лет колонии
14:05Российские силы освободили Клещеевку в ДНР – Минобороны
14:00Армия России освободила населенный пункт Лобковое в Запорожской области
13:32Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем
13:14Первый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию
12:44Симферополь до субботы останется без воды – адреса
12:34Влюблять в Крым: кому и за что вручили государственные премии
12:31В Крыму педофилу увеличили срок за насилие над падчерицей
12:25Через тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
12:15В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
12:10Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
11:54Лето на экваторе зимы: в Симферополе установлен абсолютный рекорд
11:50РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на 50 млрд рублей
11:45Ночью в Симферопольском районе сгорел жилой дом
11:29Первый крымский референдум: как это было 0:50
11:14Пять лет за пост: ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству военных
11:11Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
10:44В Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры
Лента новостейМолния