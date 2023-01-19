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США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия
США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия - РИА Новости Крым, 19.01.2023
США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия
В США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T09:20
2023-01-19T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Об этом со ссылкой на газету The News York Times сообщает РИА Новости.Концепция поменяласьВ Белом доме ранее отказывались предоставлять Украине вооружение для ударов ВСУ по целям на полуострове, однако "сейчас эта линия начинает смягчаться", отмечает издание. Стихают и опасения Штатов насчет угрозы применения Россией ядерного оружия."Администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в ответ, померкли, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск сохраняется", – пишут авторы статьи.И сейчас Вашингтон обдумывает один из "самых дерзких" шагов" – как помочь Киеву нанести удар по полуострову, пишет издание. Для этого в США рассматривают возможность предоставить Украине, в том числе, РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но пока воздерживаются от поставок ракет дальнего радиуса действия.Как ответит Россия на угрозы КрымуОтвет Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения, подчеркнул он."Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", — продолжил посол.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на УкраинеТакого сценария нет: в США уже не верят в победу УкраиныЛавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"
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США могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит Россия

NYT: в США заявили о необходимости поставок Киеву оружия для ударов по Крыму

09:20 19.01.2023 (обновлено: 10:05 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. В США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться". Об этом со ссылкой на газету The News York Times сообщает РИА Новости.
"После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могут потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации", – говорится в статье.

Концепция поменялась

В Белом доме ранее отказывались предоставлять Украине вооружение для ударов ВСУ по целям на полуострове, однако "сейчас эта линия начинает смягчаться", отмечает издание. Стихают и опасения Штатов насчет угрозы применения Россией ядерного оружия.
"Администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит тактическое ядерное оружие в ответ, померкли, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск сохраняется", – пишут авторы статьи.
И сейчас Вашингтон обдумывает один из "самых дерзких" шагов" – как помочь Киеву нанести удар по полуострову, пишет издание. Для этого в США рассматривают возможность предоставить Украине, в том числе, РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но пока воздерживаются от поставок ракет дальнего радиуса действия.
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Как ответит Россия на угрозы Крыму

Ответ Вооруженных сил России на удары по территории страны будет мгновенным и жестким, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами не поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — сказал Антонов.
Продолжение поставок западного оружия на Украину приведет только к затягиванию конфликта и к еще большему количеству жертв среди мирного населения, подчеркнул он.
"Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", — продолжил посол.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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