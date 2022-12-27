https://crimea.ria.ru/20221227/lavrov-sovetuet-kievu-vypolnit-predlozheniya-rossii-podobru-pozdorovu-1126148317.html

Лавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"

Лавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову" - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Лавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров советует киевскому режиму и стоящим за ним США "подобру-поздорову" выполнить предложения о демилитаризации и... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T10:33

2022-12-27T10:33

2022-12-27T10:37

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

в мире

украина

сша

сво

вооруженные силы россии

безопасность

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров советует киевскому режиму и стоящим за ним США "подобру-поздорову" выполнить предложения о демилитаризации и денацификации Украины, иначе этот вопрос решат Вооруженные силы РФ.По словам Лаврова, Киев и стоящий за ним Вашингтон "в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление", поэтому сейчас "мяч на их стороне".Глава МИД отметил, что Москва готова обсуждать вопросы безопасности, как в контексте Украины, так и в стратегическом плане"."Подождем, когда в Вашингтоне "дозреют" до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов", – добавил Лавров.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заверил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены, на всех территориях страны будет обеспечена безопасность граждан.По словам главы государства, боевые возможности Вооруженных сил РФ постоянно увеличиваются.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал причины и задачи СВО на УкраинеМинистр обороны России назвал цель ударов по объектам на УкраинеКоллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу

https://crimea.ria.ru/20221223/politolog-nazval-adresata-posyla-putina-o-peregovorakh-po-ukraine-1126099397.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, украина, сша, сво, вооруженные силы россии, безопасность, новости, россия