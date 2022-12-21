https://crimea.ria.ru/20221221/shoygu-nazval-tsel-udarov-po-obektam-na-ukraine-1126059952.html

Министр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине

Министр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Министр обороны России назвал цель ударов по объектам на Украине

Российские военнослужащие в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины и связанных с ними объектам, тем... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T15:48

2022-12-21T15:48

2022-12-21T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины и связанных с ними объектам, тем самым разрушая цепочки поставок иностранного оружия и сокращая военный потенциал Киева. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.По его словам, причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли антироссийские силы."После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине. Причина – профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе", - добавил он.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию. По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".Читайте также на РИА Новости Крым:Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областейЭнергетика Украины"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах

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сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), энергетика украины, в мире, политика, ангела меркель (политик), петр порошенко, вооруженные силы россии