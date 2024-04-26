https://crimea.ria.ru/20240426/ot-solntsa-k-livnyam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1136881561.html

От солнца к ливням: прогноз погоды для Крыма на выходные

От солнца к ливням: прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 26.04.2024

От солнца к ливням: прогноз погоды для Крыма на выходные

Суббота, 27 апреля, в Крыму будет солнечной и теплой, в воскресенье над полуостровом прольются дожди, температура воздуха понизится до +17…22 градусов. Такой... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T21:38

2024-04-26T21:38

2024-04-26T21:38

погода в крыму

крымская погода

радио "спутник в крыму"

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Суббота, 27 апреля, в Крыму будет солнечной и теплой, в воскресенье над полуостровом прольются дожди, температура воздуха понизится до +17…22 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его словам, погода ухудшится, над полуостровом нависнут массивы дождевых облаков, прольются сильные ливни. Температура воздуха по республике составит + 11…16 ночью, днем столбики термометров покажут +17…22 градуса. Плотный северо-восточный ветер по силе 5-10 м/с будет создавать ощущение более низкой температуры воздуха.Читайте также на РИА Новости Крым:Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срокаВ Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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