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В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая

В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая

Холодный фронтальный раздел принесет в Крым сильные дожди с грозами. Однако уже 9 мая осадки в регионе прекратятся. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T16:36

2024-05-07T16:36

2024-05-07T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принесет в Крым сильные дожди с грозами. Однако уже 9 мая осадки в регионе прекратятся. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее информации, ночью 8 мая из-за облачности сохранится достаточно высокий температурный фон: +6…+11 тепла. Днем в среду ожидается +15…+20 градусов. В Симферополе столбики термометров поднимутся до отметки + 18 градусов."В четверг, 9 мая, без осадков. Направление ветра северо-восточное, 9-14 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Температурный фон существенно не изменится", - рассказала начальник гидрометцентра.В последующие дни, 10 и 11 мая, также осадков не предвидится. Днем температурные значения в Крыму останутся прежними: +15…+20 градусов. При этом ночи станут холоднее."Ночная температура воздуха понизится и составит + 3…+8 градусов, а в отдельные дни + 5…+ 10 градусов. Но про заморозки пока не думаем, в ближайшее время их не предвидится. Следующие дожди ждем в воскресенье, 12 мая", - сказала Любецкая.Такого тепла, какое было в Крыму в апреле, пока не ожидается. В регионе установилась умеренно прохладная погода, резюмировала она.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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