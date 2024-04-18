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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T12:31

2024-04-18T12:31

2024-04-18T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, напомнили в МЧС.Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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