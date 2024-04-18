https://crimea.ria.ru/20240418/chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-obyavlena-v-krymu-i-sevastopole-1136654076.html
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:31
2024-04-18T12:31
2024-04-18T12:33
штормовое предупреждение
новости крыма
крым
севастополь
пожароопасный сезон в крыму
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1f0447048f611713361211cc93641bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, напомнили в МЧС.Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132272774_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0ace03edefdf6370df971211cabaea04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, новости крыма, крым, севастополь, пожароопасный сезон в крыму, погода в крыму, крымская погода
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму
12:31 18.04.2024 (обновлено: 12:33 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19-21 апреля в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в г. Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении ведомства.
С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, напомнили в МЧС.
Пожароопасный сезон установлен на полуострове
с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Читайте также на РИА Новости Крым: