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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T12:31
2024-04-18T12:33
штормовое предупреждение
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, напомнили в МЧС.Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму

12:31 18.04.2024 (обновлено: 12:33 18.04.2024)
 
© Минприроды КрымаНа территории Соколинского участкового лесничества тушат лесной пожар
На территории Соколинского участкового лесничества тушат лесной пожар
© Минприроды Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено по Республике Крым и Севастополю на 19-21 апреля. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19-21 апреля в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в г. Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении ведомства.

С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим, напомнили в МЧС.
Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
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Штормовое предупреждениеНовости КрымаКрымСевастопольПожароопасный сезон в КрымуПогода в КрымуКрымская погода
 
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