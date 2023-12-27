https://crimea.ria.ru/20231227/my-srazhaemsya-s-ognem-i-pobezhdaem-ego-kak-rabotayut-pozharnye-v-krymu-1133782085.html
Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в Крыму
На пульт дежурного поступает сигнал: на улице Балаклавской в Симферополе горит магазин. Огонь охватил 400 "квадратов". Уже через десять минут спасатели... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T06:35
2023-12-27T06:35
2023-12-27T06:35
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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На пульт дежурного поступает сигнал: на улице Балаклавской в Симферополе горит магазин. Огонь охватил 400 "квадратов". Уже через десять минут спасатели оказываются на месте. Их шестеро: начальник караула, звено газодымозащитной службы (ГДЗС) и водитель.Прибыв на место, начальник караула опрашивает свидетелей, расставляет силы и средства. Спасатели выводят людей и огораживают место ЧП от излишне любопытных и тех, кто пытается из горящего помещения вынести свое добро. Ситуация осложняется тем, что обесточить здание без помощи энергетиков нельзя. Кроме того, внутри оказались баллоны с газом.- Когда стали взрываться баллоны, начался мандраж. Это были первые взрывы на моей практике. Слава Богу, мы были осведомлены об этом, поэтому и тушение, и расстановку техники проводили на расстоянии, - вспоминает ту смену замначальника пожарно-спасательной части №3, лейтенант внутренней службы Ярослав Пустовалов. - Хотя обычно, когда ведешь боевые действия, о страхе не думаешь. Выделяется адреналин и просто делаешь то, что должен. Мы сражаемся с огнем и побеждаем его.День спасателя – профессиональный праздник сотрудников МЧС России. Дата приурочена к принятию постановления Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27 декабря 1990 г. Документ также предусматривал создание службы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.Боевые действия с огнем"Наш третий ПСПЧ (пункт связи пожарно-спасательной (пожарной) части – ред.) - один из самых боевых, нас чаще всего привлекают в районы. В Симферополе у нас Центральный и Железнодорожный районы, также захватываем Симферопольский район и почти до Бахчисарая – село Кизиловое. И мы успеваем. Обычно приезжаем всегда вовремя и проводим боевые действия согласно приказам и документации МЧС", - рассказывает Пустовалов.На то, чтобы добраться на место ЧП по городу, у пожарных есть десять минут, а по району – двадцать. Водитель пожарной машины с включенным спецсигналом имеет право "нарушать ПДД": выезжать на встречную полосу и на запрещающий сигнал светофора.При этом летом выездов намного больше, чем зимой, потому что горит сухая растительность. Случается до трех-четырех выездов за день. Также пожары нередки осенью, когда похолодало, но отопления еще нет. Люди включают обогреватели, игнорируя элементарные правила эксплуатации и безопасности. В новогоднюю ночь, особенно с 31 декабря на 1 января, часто бывают пожары из-за пиротехники.Рассказывая о людях, которые рвутся в горящий дом или магазин, пытаясь спасти имущество, спасатель напоминает: жизнь и здоровье всего дороже. Не стоит рисковать ими ради материальной ценности.Работа пожарного – это постоянные тренировки и работа над преодолением страхов: боязни высоты, огня, замкнутого пространства и среды, не пригодной для дыхания. Ведь может случиться так, что спасателю придется отдать свой дыхательный аппарат пострадавшему на пожаре.- Почему стал пожарным?- Родом я из села Пожарского, Симферопольского района. Рядом горы, летом они часто воспламенялись. В детстве часто бегал тушить эти пожары. Смотрел, как парни приезжали на красных машинах. Мы толпой не могли забить небольшой участок пожара, а они приезжали и за час-полтора тушили такие большие площади! Восхищался этим! И тоже решил стать пожарным. Теперь выполняю ту работу, которая мне нравится, и помогаю людям. Для меня это все, что нужно для счастья.В части Ярослав Пустовалов работает уже полтора года, за это время "накатал немало пожаров".Еще больше выездов на пожары у старшего лейтенанта внутренней службы, начальника караула третьей дежурной смены Анатолия Мотоленко. Ведь он работает спасателем уже четвертый год. В отличие от своего товарища, никогда не мечтал об этом. Попал в часть случайно: "Предложили, согласился". В целом все нравится. Вот только уже четвертый Новый год будет встречать на работе. Ну ничего, жена привыкла, у нее отец пожарный, - смеется он.Когда-то Мотоленко работал в Ялте, в Оползневом. Там здание части двухэтажное. На первом этаже гараж и диспетчерская, а на втором – классы, спальные помещения и комната приема пищи. По сигналу тревоги спасатели съезжают вниз по трубе, как в кино. Это гораздо быстрее, чем бежать по лестнице – в работе спасателей каждая секунда на счету.Одежда защищает от огня"На то, чтобы надеть "боевку" (боевую форму – ред.), нужно около 20 секунд. "Мне "боевку" выдали четыре года назад, и я всем доволен. Не вижу смысла покупать новую, да и стоит она недешево. Вообще, всем необходимым сейчас обеспечивают", - рассказывает боец Анатолий.Боевая одежда пожарного (БОП) бывает трех степеней защиты от тепловой нагрузки. Чаще всего спасатели носят БОП-2, форму второй степени защиты.Массивный ремень с карабином необходим спасателям, чтобы застраховать себя при работе на высоте или "выйти" в оконный проем, если окружен огнем и есть риск обрушения.Специальная обувь, которую парни называют "ботами", тяжелая, но гибкая. В ней предусмотрены две металлические вставки – в носке и на стопе. Пробить такую обувь невозможно никаким гвоздем, уверяют сотрудники МЧС."Общий вес боевой одежды вместе с аппаратом – 20 килограммов. А если еще лом, пожарные рукава, фонарь – то это до тридцатки", - добавляет Мотоленко.Мчится машина пожарная"Когда поступает сигнал о возгорании, мы быстро собираемся, открываем ворота, берем путевку у диспетчера - и выезжаем по месту вызова. По пути следования обязательно включаем звуковые и световые сигналы, чтобы нас все видели и слышали, чтобы никого не зацепить, не ударить", - рассказывает о своей работе старший инструктор по вождению пожарного автомобиля Александр Волков.С пожарной автоцистерной на базе "КамАЗа" водитель Волков управляется легко. Говорит, сложно бывает только на узких улочках и когда в городе "пробки". Ведь ширина машины - два с половиной метра. В армии Саша работал на "УРАЛе". После дембеля решил пойти на гражданскую службу - в пожарную часть. Его водительский стаж - больше трех лет."На выезде подчиняюсь командиру отделения. Сначала ставлю "противооткат", чтобы с машиной ничего не случилось, потом приступаю к подаче воды – это моя основная обязанность. Нахожусь возле машины, общаемся по связи, контролирую уровень воды, кратность пены, сколько у нас осталось топлива", - продолжает он.Воды в такой машине 3200 литров, а еще 200 литров пены. Насос начинает работать вместе с запуском двигателя.Если во время тушения пожара воды не хватает, "разворачивают линию", на этот случай в машине всегда есть шесть-восемь рукавов (длина каждого 20 метров) и организуют подвоз с ближайших гидрантов. Их расположение можно посмотреть в специальном мобильном приложении. Кстати, по нормативам пожарный гидрант должен быть удален от школы или детского сада не более чем на 200 метров, а от других зданий – на 500."Как правило, в часть машина возвращается с полной цистерной, воду набираем по пути на одном из ближайших пожарных гидрантов", - заключает водитель.- Пожарные суеверные люди?- Очень. Все верят в приметы. (Смеются).- А в какие?- Нельзя фары натирать. Точно будет вызов, у кого-то случится горе. Машину можешь натирать сколько хочешь, а вот фары нельзя. Также нельзя шить на работе. Шитье всегда приводит к выезду. Проверено на собственность опыте. И если при встрече мы всегда пожимаем друг другу руки, то, уходя со смены – руки не жмем, чтобы не прощаться…Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный режим на территории Крыма отмененШесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в СевастополеЗапрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, симферополь, авторы, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, видео
На пульт дежурного поступает сигнал: на улице Балаклавской в Симферополе горит магазин. Огонь охватил 400 "квадратов". Уже через десять минут спасатели оказываются на месте. Их шестеро: начальник караула, звено газодымозащитной службы (ГДЗС) и водитель.
Прибыв на место, начальник караула опрашивает свидетелей, расставляет силы и средства. Спасатели выводят людей и огораживают место ЧП от излишне любопытных и тех, кто пытается из горящего помещения вынести свое добро. Ситуация осложняется тем, что обесточить здание без помощи энергетиков нельзя. Кроме того, внутри оказались баллоны с газом.
- Когда стали взрываться баллоны, начался мандраж. Это были первые взрывы на моей практике. Слава Богу, мы были осведомлены об этом, поэтому и тушение, и расстановку техники проводили на расстоянии, - вспоминает ту смену замначальника пожарно-спасательной части №3, лейтенант внутренней службы Ярослав Пустовалов. - Хотя обычно, когда ведешь боевые действия, о страхе не думаешь. Выделяется адреналин и просто делаешь то, что должен. Мы сражаемся с огнем и побеждаем его.
День спасателя – профессиональный праздник сотрудников МЧС России. Дата приурочена к принятию постановления Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27 декабря 1990 г. Документ также предусматривал создание службы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Боевые действия с огнем
"Наш третий ПСПЧ (пункт связи пожарно-спасательной (пожарной) части – ред.) - один из самых боевых, нас чаще всего привлекают в районы. В Симферополе у нас Центральный и Железнодорожный районы, также захватываем Симферопольский район и почти до Бахчисарая – село Кизиловое. И мы успеваем. Обычно приезжаем всегда вовремя и проводим боевые действия согласно приказам и документации МЧС", - рассказывает Пустовалов.
На то, чтобы добраться на место ЧП по городу, у пожарных есть десять минут, а по району – двадцать. Водитель пожарной машины с включенным спецсигналом имеет право "нарушать ПДД": выезжать на встречную полосу и на запрещающий сигнал светофора.
"У нас два "хода" (пожарных автомобиля – ред.). Выезжаем на любой вызов – от ДТП до различных пожаров. Сразу два "хода" выезжают на серьезные происшествия. Например, возгорание квартиры, дома, когда требуется дополнительное отделение для подачи и подвоза воды", - продолжает он.
При этом летом выездов намного больше, чем зимой, потому что горит сухая растительность. Случается до трех-четырех выездов за день. Также пожары нередки осенью, когда похолодало, но отопления еще нет. Люди включают обогреватели, игнорируя элементарные правила эксплуатации и безопасности. В новогоднюю ночь, особенно с 31 декабря на 1 января, часто бывают пожары из-за пиротехники.
"Самое важное для нас – спасение людей. Только когда люди спасены, начинаются боевые действия по тушению пожара. Спасти всех – для этого и создано МЧС", - объясняет собеседник.
Рассказывая о людях, которые рвутся в горящий дом или магазин, пытаясь спасти имущество, спасатель напоминает: жизнь и здоровье всего дороже. Не стоит рисковать ими ради материальной ценности.
"Мы часто реагируем на различные виды ЧС. Недавно был шторм, выезжали, помогали распиливать деревья, на ДТП приезжаем - осматриваем место, проводим деблокацию пострадавших и передаем скорой помощи", - говорит Пустовалов. И уточняет: сотрудники МЧС проходят регулярное профессиональное обучение, в том числе и по оказанию первой помощи.
Работа пожарного – это постоянные тренировки и работа над преодолением страхов: боязни высоты, огня, замкнутого пространства и среды, не пригодной для дыхания. Ведь может случиться так, что спасателю придется отдать свой дыхательный аппарат пострадавшему на пожаре.
- Родом я из села Пожарского, Симферопольского района. Рядом горы, летом они часто воспламенялись. В детстве часто бегал тушить эти пожары. Смотрел, как парни приезжали на красных машинах. Мы толпой не могли забить небольшой участок пожара, а они приезжали и за час-полтора тушили такие большие площади! Восхищался этим! И тоже решил стать пожарным. Теперь выполняю ту работу, которая мне нравится, и помогаю людям. Для меня это все, что нужно для счастья.
В части Ярослав Пустовалов работает уже полтора года, за это время "накатал немало пожаров".
Еще больше выездов на пожары у старшего лейтенанта внутренней службы, начальника караула третьей дежурной смены Анатолия Мотоленко. Ведь он работает спасателем уже четвертый год. В отличие от своего товарища, никогда не мечтал об этом. Попал в часть случайно: "Предложили, согласился". В целом все нравится. Вот только уже четвертый Новый год будет встречать на работе. Ну ничего, жена привыкла, у нее отец пожарный, - смеется он.
Когда-то Мотоленко работал в Ялте, в Оползневом. Там здание части двухэтажное. На первом этаже гараж и диспетчерская, а на втором – классы, спальные помещения и комната приема пищи. По сигналу тревоги спасатели съезжают вниз по трубе, как в кино. Это гораздо быстрее, чем бежать по лестнице – в работе спасателей каждая секунда на счету.
Одежда защищает от огня
"На то, чтобы надеть "боевку" (боевую форму – ред.), нужно около 20 секунд. "Мне "боевку" выдали четыре года назад, и я всем доволен. Не вижу смысла покупать новую, да и стоит она недешево. Вообще, всем необходимым сейчас обеспечивают", - рассказывает боец Анатолий.
Боевая одежда пожарного (БОП) бывает трех степеней защиты от тепловой нагрузки. Чаще всего спасатели носят БОП-2, форму второй степени защиты.
"Боевая одежда выдерживает прямое пламя около десяти секунд, затем начинает плавиться и в течение минуты прогорает, - объясняет спасатель. – Перчатки хлопковые, обработанные огнеупорной пропиткой – поднять горящую балку можно, но долго держать ее не получится".
Массивный ремень с карабином необходим спасателям, чтобы застраховать себя при работе на высоте или "выйти" в оконный проем, если окружен огнем и есть риск обрушения.
Специальная обувь, которую парни называют "ботами", тяжелая, но гибкая. В ней предусмотрены две металлические вставки – в носке и на стопе. Пробить такую обувь невозможно никаким гвоздем, уверяют сотрудники МЧС.
"Общий вес боевой одежды вместе с аппаратом – 20 килограммов. А если еще лом, пожарные рукава, фонарь – то это до тридцатки", - добавляет Мотоленко.
Мчится машина пожарная
"Когда поступает сигнал о возгорании, мы быстро собираемся, открываем ворота, берем путевку у диспетчера - и выезжаем по месту вызова. По пути следования обязательно включаем звуковые и световые сигналы, чтобы нас все видели и слышали, чтобы никого не зацепить, не ударить", - рассказывает о своей работе старший инструктор по вождению пожарного автомобиля Александр Волков.
С пожарной автоцистерной на базе "КамАЗа" водитель Волков управляется легко. Говорит, сложно бывает только на узких улочках и когда в городе "пробки". Ведь ширина машины - два с половиной метра. В армии Саша работал на "УРАЛе". После дембеля решил пойти на гражданскую службу - в пожарную часть. Его водительский стаж - больше трех лет.
"На выезде подчиняюсь командиру отделения. Сначала ставлю "противооткат", чтобы с машиной ничего не случилось, потом приступаю к подаче воды – это моя основная обязанность. Нахожусь возле машины, общаемся по связи, контролирую уровень воды, кратность пены, сколько у нас осталось топлива", - продолжает он.
Воды в такой машине 3200 литров, а еще 200 литров пены. Насос начинает работать вместе с запуском двигателя.
"Насос двухступенчатый. Он может работать со скоростью 40 литров в секунду, и тогда три тысячи литров уходят за пять минут, а может подавать всего четыре литра в секунду – это для мелких возгораний", - объясняет собеседник.
Если во время тушения пожара воды не хватает, "разворачивают линию", на этот случай в машине всегда есть шесть-восемь рукавов (длина каждого 20 метров) и организуют подвоз с ближайших гидрантов. Их расположение можно посмотреть в специальном мобильном приложении. Кстати, по нормативам пожарный гидрант должен быть удален от школы или детского сада не более чем на 200 метров, а от других зданий – на 500.
"Как правило, в часть машина возвращается с полной цистерной, воду набираем по пути на одном из ближайших пожарных гидрантов", - заключает водитель.
- Пожарные суеверные люди?
- Очень. Все верят в приметы. (Смеются).
- Нельзя фары натирать. Точно будет вызов, у кого-то случится горе. Машину можешь натирать сколько хочешь, а вот фары нельзя. Также нельзя шить на работе. Шитье всегда приводит к выезду. Проверено на собственность опыте. И если при встрече мы всегда пожимаем друг другу руки, то, уходя со смены – руки не жмем, чтобы не прощаться…
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