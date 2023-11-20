https://crimea.ria.ru/20231120/osobyy-protivopozharnyy-rezhim-na-territorii-kryma-otmenen-1132912900.html
Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен
Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен
С 20 ноября в Республике Крым отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T13:33
2023-11-20T13:33
2023-11-20T13:33
противопожарный режим
крым
безопасность республики крым и севастополя
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999820_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d976706d843406e43f2733bb9dd40c04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. С 20 ноября в Республике Крым отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.Особый противопожарный режим в Крыму вводят с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Игоря Скуртула, в этом году в Крыму число пожаров выросло на 73%. Причиной большинства из них стал человеческий фактор. Огонь уничтожил порядка 20 гектаров зеленых насаждений. В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег. По информации министерства транспорта, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаровЗачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по КрымуВ Крыму продлен запрет на посещение лесов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999820_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_953d55237c3ace2f107691cbd3870e8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
противопожарный режим, крым, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен
В Крыму отменен особый противопожарный режим – МЧС РК