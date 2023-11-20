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Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен
Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен
С 20 ноября в Республике Крым отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T13:33
2023-11-20T13:33
противопожарный режим
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. С 20 ноября в Республике Крым отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.Особый противопожарный режим в Крыму вводят с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Игоря Скуртула, в этом году в Крыму число пожаров выросло на 73%. Причиной большинства из них стал человеческий фактор. Огонь уничтожил порядка 20 гектаров зеленых насаждений. В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег. По информации министерства транспорта, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаровЗачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по КрымуВ Крыму продлен запрет на посещение лесов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен

В Крыму отменен особый противопожарный режим – МЧС РК

13:33 20.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. С 20 ноября в Республике Крым отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.
"Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК. Особый противопожарный режим, введенный с 8 июля, отменен с учетом данных, согласно которым высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, и в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки", - говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим в Крыму вводят с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.
По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Игоря Скуртула, в этом году в Крыму число пожаров выросло на 73%. Причиной большинства из них стал человеческий фактор. Огонь уничтожил порядка 20 гектаров зеленых насаждений.
В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег. По информации министерства транспорта, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем.
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