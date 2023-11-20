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Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен

Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен

С 20 ноября в Республике Крым отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев. РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T13:33

2023-11-20T13:33

2023-11-20T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. С 20 ноября в Республике Крым отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.Особый противопожарный режим в Крыму вводят с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Игоря Скуртула, в этом году в Крыму число пожаров выросло на 73%. Причиной большинства из них стал человеческий фактор. Огонь уничтожил порядка 20 гектаров зеленых насаждений. В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег. По информации министерства транспорта, умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаровЗачем в лесах Крыма устанавливают камеры – ГУ МЧС России по КрымуВ Крыму продлен запрет на посещение лесов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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