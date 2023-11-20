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В Крыму выпал снег

В Крыму выпал снег - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В Крыму выпал снег

В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег. РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T08:33

2023-11-20T08:33

2023-11-20T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег.Температура воздуха ночью приблизилась к нулевой отметке. При этом в первой половине дня на юге и востоке полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с."Умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем", - написал он в своем Telegram-канале. Водителей просят соблюдать скоростной режим.В Севастополе из-за непогоды приостановили работу катера сообщением Артбухта - Радиогорка, также не ходит паром.По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.Накануне вечером из-за непогоды в Крыму без электроснабжения оставались около 39 тысяч потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нетУдар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом

https://crimea.ria.ru/20231119/v-chernom-more-iz-za-shtorma-raskololsya-sukhogruz-1132899193.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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