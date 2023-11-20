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В Крыму выпал снег - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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В Крыму выпал снег
В Крыму выпал снег - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В Крыму выпал снег
В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T08:33
2023-11-20T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег.Температура воздуха ночью приблизилась к нулевой отметке. При этом в первой половине дня на юге и востоке полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с."Умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем", - написал он в своем Telegram-канале. Водителей просят соблюдать скоростной режим.В Севастополе из-за непогоды приостановили работу катера сообщением Артбухта - Радиогорка, также не ходит паром.По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.Накануне вечером из-за непогоды в Крыму без электроснабжения оставались около 39 тысяч потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория после урагана: повалены деревья и дорожные знаки, света нетУдар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
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крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, общество
В Крыму выпал снег

В Крыму выпал первый снег

08:33 20.11.2023 (обновлено: 09:41 20.11.2023)
 
© t.me/nnlukashenkoСнег на Ангарском перевале в Крыму
Снег на Ангарском перевале в Крыму
© t.me/nnlukashenko
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег.
Температура воздуха ночью приблизилась к нулевой отметке. При этом в первой половине дня на юге и востоке полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
По информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, в настоящее время идут обильные снегопады в районе Ангарского перевала, работает дорожная техника.
"Умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем", - написал он в своем Telegram-канале.
Водителей просят соблюдать скоростной режим.
В Севастополе из-за непогоды приостановили работу катера сообщением Артбухта - Радиогорка, также не ходит паром.
По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.
Накануне вечером из-за непогоды в Крыму без электроснабжения оставались около 39 тысяч потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики.
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