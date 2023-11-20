В Крыму выпал снег
В Крыму выпал первый снег
08:33 20.11.2023 (обновлено: 09:41 20.11.2023)
© t.me/nnlukashenkoСнег на Ангарском перевале в Крыму
© t.me/nnlukashenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник в Крыму выпал первый снег.
Температура воздуха ночью приблизилась к нулевой отметке. При этом в первой половине дня на юге и востоке полуострова ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
По информации министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, в настоящее время идут обильные снегопады в районе Ангарского перевала, работает дорожная техника.
"Умеренные снегопады идут в Бахчисарайском и Симферопольском районах, ситуация находится под контролем", - написал он в своем Telegram-канале.
Водителей просят соблюдать скоростной режим.
В Севастополе из-за непогоды приостановили работу катера сообщением Артбухта - Радиогорка, также не ходит паром.
По прогнозам, похолодание будет кратковременным, уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень, днем будет +15...+20.
Накануне вечером из-за непогоды в Крыму без электроснабжения оставались около 39 тысяч потребителей. Большая их часть - в Черноморском и Сакском районах республики.
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