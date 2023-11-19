https://crimea.ria.ru/20231119/posle-snega---snova-20-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1132861377.html

После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю

После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 19.11.2023

После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю

После ненастного воскресенья в ночь на понедельник в Крыму резко похолодает, но уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T19:37

2023-11-19T19:37

2023-11-19T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. После ненастного воскресенья в ночь на понедельник в Крыму резко похолодает, но уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на понедельник столбик термометра начнет приближаться к нулевой отметке, а дождь временами может идти вперемешку с мокрым снегом.Наступившее похолодание приведет нижний слой атмосферы в пограничное состояние, и следующая неделя будет облачной, со смешанными осадками и температурой ночью от 0 до +4 и днем от 1 до +6, "что существенно ниже положенной климатической нормы".Во вторник днем станет чуть теплее от +5 до +10, а после ночных смешанных ливневых осадков днем начнется сильный "классический дождь, который смоет следы снежного покрова", прогнозирует эксперт.В ночь на пятницу влияние антициклона усилится, и погода улучшится. Ночная температура составит 1–6 тепла, а днем поднимется от 8 до 13. Будет солнечно, без осадков. Такой же обещает быть суббота, и даже теплее: ночью 4 – 9 тепла, днем 10 – 15.В воскресенье снова пройдут дожди, однако температура будет нарастать: ночью в среднем 7–12 градусов тепла, днем от 14 до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой

https://crimea.ria.ru/20231119/udar-stikhii-v-krymu-skhod-selya-podem-urovnya-rek-i-pereboi-so-svetom-1132891250.html

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