https://crimea.ria.ru/20231119/posle-snega---snova-20-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1132861377.html
После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю
После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 19.11.2023
После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю
После ненастного воскресенья в ночь на понедельник в Крыму резко похолодает, но уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T19:37
2023-11-19T19:37
2023-11-19T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. После ненастного воскресенья в ночь на понедельник в Крыму резко похолодает, но уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на понедельник столбик термометра начнет приближаться к нулевой отметке, а дождь временами может идти вперемешку с мокрым снегом.Наступившее похолодание приведет нижний слой атмосферы в пограничное состояние, и следующая неделя будет облачной, со смешанными осадками и температурой ночью от 0 до +4 и днем от 1 до +6, "что существенно ниже положенной климатической нормы".Во вторник днем станет чуть теплее от +5 до +10, а после ночных смешанных ливневых осадков днем начнется сильный "классический дождь, который смоет следы снежного покрова", прогнозирует эксперт.В ночь на пятницу влияние антициклона усилится, и погода улучшится. Ночная температура составит 1–6 тепла, а днем поднимется от 8 до 13. Будет солнечно, без осадков. Такой же обещает быть суббота, и даже теплее: ночью 4 – 9 тепла, днем 10 – 15.В воскресенье снова пройдут дожди, однако температура будет нарастать: ночью в среднем 7–12 градусов тепла, днем от 14 до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой
https://crimea.ria.ru/20231119/udar-stikhii-v-krymu-skhod-selya-podem-urovnya-rek-i-pereboi-so-svetom-1132891250.html
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После снега - снова +20: прогноз погоды в Крыму на неделю
В Крым после похолодания и снега вернется теплая осень - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым
. После ненастного воскресенья в ночь на понедельник в Крыму резко похолодает, но уже к следующим выходным на полуостров снова вернется теплая осень. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя выдастся очень разной и даже возьмет, что называется, на испуг первыми звоночками зимы. Но это будут кратковременные моменты, которые пока не переведут крымскую погоду на зимние рельсы – то, что уже произошло в центральной России, в Москве, где землю припорошило снегом", – сказал Тишковец.
По его словам, в ночь на понедельник столбик термометра начнет приближаться к нулевой отметке, а дождь временами может идти вперемешку с мокрым снегом.
Наступившее похолодание приведет нижний слой атмосферы в пограничное состояние, и следующая неделя будет облачной, со смешанными осадками и температурой ночью от 0 до +4 и днем от 1 до +6, "что существенно ниже положенной климатической нормы".
Во вторник днем станет чуть теплее от +5 до +10, а после ночных смешанных ливневых осадков днем начнется сильный "классический дождь, который смоет следы снежного покрова", прогнозирует эксперт.
"Начиная со среды инициатива будет приходить к антициклону, и есть вероятность, что постепенно распогодится и выглянет солнце. Температурный фон начнет возвращаться в рамки климатической нормы: от + 5 до + 10 ночью, днем от 9 до 14 градусов тепла. Примерно такая же погода ожидается в четверг, но придут обложные дожди до 8-9 мм", – сказал Тишковец.
В ночь на пятницу влияние антициклона усилится, и погода улучшится. Ночная температура составит 1–6 тепла, а днем поднимется от 8 до 13. Будет солнечно, без осадков. Такой же обещает быть суббота, и даже теплее: ночью 4 – 9 тепла, днем 10 – 15.
В воскресенье снова пройдут дожди, однако температура будет нарастать: ночью в среднем 7–12 градусов тепла, днем от 14 до 20 градусов.
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