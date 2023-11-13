Рейтинг@Mail.ru
Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231113/kak-yalta-gotovitsya-k-borbe-s-zimney-nepogodoy-1132759080.html
Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой
Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой
Около 200 тонн пескосолевой смеси запасли ялтинские коммунальщики для борьбы с непогодой в зиму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T21:25
2023-11-13T21:25
ялта
погода в крыму
жкх крыма и севастополя
жкх
янина павленко
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748921_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c0d87decc510172162a5ebd4cd410e4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Около 200 тонн пескосолевой смеси запасли ялтинские коммунальщики для борьбы с непогодой в зиму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Кроме того, до конца месяца по городу планируют разместить небольшие запасы пескосолевой смеси для того, чтобы дворники могли оперативно подсыпать пешеходные зоны. Для этих целей уже подготовлены 145 маркированных контейнеров.Для уборки дорожного полотна на предприятии переоборудуют в “зимний вариант” шесть КамАЗов: на машины будут установлены лопаты, пескоразбрасыватели и щетки для сброса снега.А пока в других крымских городах продолжают бороться с последствиями осенней непогоды. В минувшие выходные сильный ветер в разных уголках полуострова сносил старые деревья и ломал бетонные столбы. В результате непогоды коммунальные службы в крымских городах фиксировали десятки обрывов линий электропередачи, в отдельных случаях от падения деревьев страдали и газопроводы.Вместе с тем, как сообщал сайт РИА Новости Крым, синоптики и региональное МЧС обновили штормовое предупреждение, пролив его действие на 13 и 14 ноября. О грядущем шторме с сильными ливнями предупредили и жителей Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром “Адмирал Истомин” в Севастополе возобновляет движениеКрым в эпицентре шторма: последствия разгула стихииШтормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748921_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2d6ee552bda6e3c64c8424fadcad4566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, погода в крыму, жкх крыма и севастополя, жкх, янина павленко, крым, новости крыма
Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой

В Ялте коммунальщики готовы к уборке льда и снега

21:25 13.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЯлта зимой
Ялта зимой - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Около 200 тонн пескосолевой смеси запасли ялтинские коммунальщики для борьбы с непогодой в зиму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Как пояснил руководитель МБУ "ДЭУ" Вадим Порошин, сформированного запаса смеси – 200 тонн – по опыту хватает на 10 суток гололедицы. Если непогода затягивается, то запасы оперативно пополняются в процессе.
Кроме того, до конца месяца по городу планируют разместить небольшие запасы пескосолевой смеси для того, чтобы дворники могли оперативно подсыпать пешеходные зоны. Для этих целей уже подготовлены 145 маркированных контейнеров.
Для уборки дорожного полотна на предприятии переоборудуют в “зимний вариант” шесть КамАЗов: на машины будут установлены лопаты, пескоразбрасыватели и щетки для сброса снега.
А пока в других крымских городах продолжают бороться с последствиями осенней непогоды. В минувшие выходные сильный ветер в разных уголках полуострова сносил старые деревья и ломал бетонные столбы. В результате непогоды коммунальные службы в крымских городах фиксировали десятки обрывов линий электропередачи, в отдельных случаях от падения деревьев страдали и газопроводы.
Вместе с тем, как сообщал сайт РИА Новости Крым, синоптики и региональное МЧС обновили штормовое предупреждение, пролив его действие на 13 и 14 ноября. О грядущем шторме с сильными ливнями предупредили и жителей Краснодарского края.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паром “Адмирал Истомин” в Севастополе возобновляет движение
Крым в эпицентре шторма: последствия разгула стихии
Штормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра
 
ЯлтаПогода в КрымуЖКХ Крыма и СевастополяЖКХЯнина ПавленкоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57Главное за день: 13 ноября
22:41Зеленский сделал Джемилева героем Украины
22:18Главные новости Крыма: 13 ноября
22:12Утянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации
21:53В Крыму снизилось число убийств и грабежей
21:25Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой
20:56Зачем Зеленский добивается разговора с Трампом
20:28Памятники Толстому и Чкалову уберут с улиц Одессы
20:05Новый удар по Курской области - ранен еще один мирный житель
19:38В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты
19:13Украина протестует: грозит ли стране гражданская война
18:37ВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненых
18:20В Крыму водитель автобуса пытался откупиться от полиции
17:37Сбер подарил детям Крыма посещение парка приключений “Дримвуд”
17:21Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт
16:44Шторм с ливнями надвигается на Кубань
16:32ПСБ запустил акцию "Хороший год" для виноделов
16:21Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы
16:02ФСБ в Крыму задержала мужчину за выращивание конопли
15:42WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае
Лента новостейМолния