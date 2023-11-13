https://crimea.ria.ru/20231113/kak-yalta-gotovitsya-k-borbe-s-zimney-nepogodoy-1132759080.html

Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой

Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой

Около 200 тонн пескосолевой смеси запасли ялтинские коммунальщики для борьбы с непогодой в зиму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T21:25

2023-11-13T21:25

2023-11-13T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Около 200 тонн пескосолевой смеси запасли ялтинские коммунальщики для борьбы с непогодой в зиму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Кроме того, до конца месяца по городу планируют разместить небольшие запасы пескосолевой смеси для того, чтобы дворники могли оперативно подсыпать пешеходные зоны. Для этих целей уже подготовлены 145 маркированных контейнеров.Для уборки дорожного полотна на предприятии переоборудуют в “зимний вариант” шесть КамАЗов: на машины будут установлены лопаты, пескоразбрасыватели и щетки для сброса снега.А пока в других крымских городах продолжают бороться с последствиями осенней непогоды. В минувшие выходные сильный ветер в разных уголках полуострова сносил старые деревья и ломал бетонные столбы. В результате непогоды коммунальные службы в крымских городах фиксировали десятки обрывов линий электропередачи, в отдельных случаях от падения деревьев страдали и газопроводы.Вместе с тем, как сообщал сайт РИА Новости Крым, синоптики и региональное МЧС обновили штормовое предупреждение, пролив его действие на 13 и 14 ноября. О грядущем шторме с сильными ливнями предупредили и жителей Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Паром “Адмирал Истомин” в Севастополе возобновляет движениеКрым в эпицентре шторма: последствия разгула стихииШтормовое предупреждение снова объявлено в Крыму из-за дождей и ветра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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