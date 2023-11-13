Как Ялта готовится к борьбе с зимней непогодой
В Ялте коммунальщики готовы к уборке льда и снега
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЯлта зимой
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Около 200 тонн пескосолевой смеси запасли ялтинские коммунальщики для борьбы с непогодой в зиму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Как пояснил руководитель МБУ "ДЭУ" Вадим Порошин, сформированного запаса смеси – 200 тонн – по опыту хватает на 10 суток гололедицы. Если непогода затягивается, то запасы оперативно пополняются в процессе.
Кроме того, до конца месяца по городу планируют разместить небольшие запасы пескосолевой смеси для того, чтобы дворники могли оперативно подсыпать пешеходные зоны. Для этих целей уже подготовлены 145 маркированных контейнеров.
Для уборки дорожного полотна на предприятии переоборудуют в “зимний вариант” шесть КамАЗов: на машины будут установлены лопаты, пескоразбрасыватели и щетки для сброса снега.
А пока в других крымских городах продолжают бороться с последствиями осенней непогоды. В минувшие выходные сильный ветер в разных уголках полуострова сносил старые деревья и ломал бетонные столбы. В результате непогоды коммунальные службы в крымских городах фиксировали десятки обрывов линий электропередачи, в отдельных случаях от падения деревьев страдали и газопроводы.
Вместе с тем, как сообщал сайт РИА Новости Крым, синоптики и региональное МЧС обновили штормовое предупреждение, пролив его действие на 13 и 14 ноября. О грядущем шторме с сильными ливнями предупредили и жителей Краснодарского края.
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