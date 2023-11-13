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Когда в Симферопольском районе устранят последствия шторма - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Когда в Симферопольском районе устранят последствия шторма
Когда в Симферопольском районе устранят последствия шторма - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Когда в Симферопольском районе устранят последствия шторма
Сильный ветер на минувших выходных оставил часть жителей Симферопольского района без света. Когда будут устранены последствия разгула стихии, рассказал в эфире... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T10:12
2023-11-13T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер на минувших выходных оставил часть жителей Симферопольского района без света. Когда будут устранены последствия разгула стихии, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава района Денис Кратюк.По словам главы Симферопольского района, сильные порывы ветра начались в субботу. Они растянули провода. Также в районе существует проблема с тополиными аллеями: это дерево плохо "держит" ветер.Шторм повредил причал в Севастополе &gt;&gt;В воскресенье было зафиксировано 16 подтвержденных обрывов на высоковольтных линиях, которые уже восстановили. Сейчас идет работа по более низковольтной сети. До 12 часов дня планируют завершить восстановительные работы.Последствия разгула стихии особенно сильно почувствовали в воскресенье в Симферополе, Черноморском районе, Евпатории и в Севастополе.В Севастополе также были зафиксированы падения деревьев и обрывы электропроводов. Морской пассажирский транспорт временно приостановил свою работу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе не ходит паромВихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделюШторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду
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РИА Новости Крым
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Когда в Симферопольском районе устранят последствия шторма

В Симферопольском районе Крыма устраняют последствия ураганного ветра

10:12 13.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонтные дорожные работы в Симферополе
Ремонтные дорожные работы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Сильный ветер на минувших выходных оставил часть жителей Симферопольского района без света. Когда будут устранены последствия разгула стихии, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава района Денис Кратюк.
"В течение 5-6 часов мы восстановим электросеть, все будут с электроснабжением", - сказал Кратюк.
По словам главы Симферопольского района, сильные порывы ветра начались в субботу. Они растянули провода. Также в районе существует проблема с тополиными аллеями: это дерево плохо "держит" ветер.
Шторм повредил причал в Севастополе >>
В воскресенье было зафиксировано 16 подтвержденных обрывов на высоковольтных линиях, которые уже восстановили. Сейчас идет работа по более низковольтной сети. До 12 часов дня планируют завершить восстановительные работы.
"Сейчас обстановка уже стабильная. На данный момент ни одна крыша, кровля в садиках и школах не раскрыта", - добавил Кратюк.
Последствия разгула стихии особенно сильно почувствовали в воскресенье в Симферополе, Черноморском районе, Евпатории и в Севастополе.
В Севастополе также были зафиксированы падения деревьев и обрывы электропроводов. Морской пассажирский транспорт временно приостановил свою работу.
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