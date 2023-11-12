https://crimea.ria.ru/20231112/vikhr-iz-turtsii-prineset-v-krym-dozhdi-prognoz-pogody-na-nedelyu-1132713033.html

Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю

Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Вихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделю

В Крыму предстоящая неделя будет прохладнее предыдущей: уже ко вторнику днем воздух будет прогреваться лишь до +5…+10 градусов, ожидаются обильные дожди. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T18:17

2023-11-12T18:17

2023-11-12T18:17

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму предстоящая неделя будет прохладнее предыдущей: уже ко вторнику днем воздух будет прогреваться лишь до +5…+10 градусов, ожидаются обильные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Вторник пройдет под знаком кратковременного улучшения погоды, осадки пойдут на убыль. Кратковременные дожди ожидаются ночью, температура воздуха +5…+10, а днем будет солнечно, почти без дождя. Температура воздуха + 10…+15 градусов.По словам специалиста, в последующем ожидается "карусель циклонов", которые с переменным успехом будут приносить в регион дождевые тучи."Температура воздуха окончательно вернется в рамки климатической нормы. Во второй половине недели по ночам будет +5…+10 градусов, а днем +10…+15", - добавил Тишковец.При этом эксперт заверил, что в ноябре всплески тепла еще будут, и в целом ноябрь на всей части европейской России на несколько градусов будет теплее нормы. В третьей декаде ноября можно будет рассчитывать на +14…+19 градусов.Ранее Евгений Тишковец обозначил, что предстоящая зима на Крымском полуострове не предвидится суровой. Так, если верить долгосрочным прогнозам, в январе будет на полтора-два градуса выше нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученыеВ столице Крыма возобновляют отопительный сезонСтихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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