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Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

Предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Об этом РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T18:10

2023-11-06T18:10

2023-11-06T18:11

крымская погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом он отметил, что в Крыму довольно прохладные по местным меркам температурные показатели ожидаются уже в конце ноября, однако снега не предвидится.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Евгений Тишковец также рассказал, что в четверг, 9 ноября, на Крым прольются интенсивные осадки, которые будут иметь "зарядовый характер". "Ожидается примерно полтора-два ведра дождевой воды на каждый квадратный метр крымской земли", - уточнил собеседник.В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открылись зимние пляжиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд

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2023

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