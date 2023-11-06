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Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС
Предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Об этом РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T18:10
2023-11-06T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом он отметил, что в Крыму довольно прохладные по местным меркам температурные показатели ожидаются уже в конце ноября, однако снега не предвидится.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Евгений Тишковец также рассказал, что в четверг, 9 ноября, на Крым прольются интенсивные осадки, которые будут иметь "зарядовый характер". "Ожидается примерно полтора-два ведра дождевой воды на каждый квадратный метр крымской земли", - уточнил собеседник.В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи открылись зимние пляжиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в КрымуЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
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крымская погода, погода в крыму, погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество, крым, новости крыма
Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОС

ФОБОС: в Крыму не ожидается суровой зимы

18:10 06.11.2023 (обновлено: 18:11 06.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнгарский перевал
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Предстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Согласно долгосрочным прогнозам, в декабре в Крыму будет на полградуса теплее нормы, в январе где-то на полтора-два градуса выше нормы, и в феврале чуть поменьше: 0,5-0,3 градуса. Так что ожидается зима с мягкими чертами, не вполне соответствующими стандартам русской зимы", - рассказал эксперт.
При этом он отметил, что в Крыму довольно прохладные по местным меркам температурные показатели ожидаются уже в конце ноября, однако снега не предвидится.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" Евгений Тишковец также рассказал, что в четверг, 9 ноября, на Крым прольются интенсивные осадки, которые будут иметь "зарядовый характер".
"Ожидается примерно полтора-два ведра дождевой воды на каждый квадратный метр крымской земли", - уточнил собеседник.
В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду.
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Крымская погодаПогода в КрымуПогодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецОбществоКрымНовости Крыма
 
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