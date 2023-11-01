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Пересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в Крыму

Пересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Пересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в Крыму

Теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T14:32

2023-11-01T14:32

2023-11-01T15:04

водохранилище

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Крымского гидрометцентра.В гидрометцентре напомнили, что осенние дожди были кратковременными, носили локальный характер. Количество осадков составило 9.0–40.3 мм, что в бассейнах Салгира, Кучук-Карасу и в низовьях рек Качи и Бельбека было в пределах нормы. В бассейнах рек Черная, Демерджи и в среднем течении Качи — в пределах 28-55 % нормы, а в остальных бассейнах они были в пределах 58-76% нормы, отметили специалисты.Гидрологи назвали сложившуюся ситуацию неблагоприятной. По их информации, одна из крупных крымских рек – Альма – вот уже 64 дня как пересохла. Пересыхание сохраняется на большинстве селевых рек на юге, юго-востоке и востоке полуострова.Так, поступление воды в водохранилища естественного стока в миллионах кубометрах составило: в Белогорское – 0,7, Симферопольское – 0,5, Счастливое – 0,1, Чернореченское – 0,1. Год назад к началу ноября в водохранилищах Крыма естественного стока было накоплено почти 160 миллионов кубометров воды.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что полуостров полностью обеспечен водой, ресурса водохранилищ даже при полном отсутствии притока хватит как минимум на год.Как рассказал РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, дневная температура воздуха в Крыму в конце октября сохраняется на уровне летних значений.Читайте также на РИА Новости Крым:Как решают проблему с водой для Восточного Крыма – видеоВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуостроваРазвожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водохранилище, крым, вода в крыму, водоснабжение, новости крыма