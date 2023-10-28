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Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей

Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей

Крым полностью обеспечен водой, ресурса водохранилищ, даже при полном отсутствии притока, хватит как минимум на год. Об этом сообщил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T09:23

2023-10-28T09:23

2023-10-28T09:33

крым

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владимир константинов

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феодосия

евпатория

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечен водой, ресурса водохранилищ, даже при полном отсутствии притока, хватит как минимум на год. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По сравнению с прошлым годом процент наполняемости крымских водохранилищ выше, отметил он. Например, Старокрымское заполнено на 71% (в 2022 было 48%), а объемы воды в Загорском, Балановском и Изобильненском превышают 80%.По словам Константинова, мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения крымчан водой продолжаются. В частности, завершаются крупные работы по реконструкции водовода Феодосия — Судак, который обеспечит питьевой водой жителей Судакского региона.Водовод протяженностью свыше 12 км сторится и в Евпатории, напомнил он. Также продолжается возведение тракта водоподачи на востоке Крыма, протяженностью около 150 км. К сегодняшнему дню работы здесь выполнены более чем на 75%, завершить их планируется в декабре 2024.Читайте также на РИА Новости Крым:Как решают проблему с водой для Восточного Крыма – видеоВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуостроваРазвожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года

крым

судак

керчь

феодосия

евпатория

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2023

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