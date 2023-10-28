Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей
Константинов: Крым полностью обеспечен водой
09:23 28.10.2023 (обновлено: 09:33 28.10.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Счастливенское водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечен водой, ресурса водохранилищ, даже при полном отсутствии притока, хватит как минимум на год. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Крым в полной мере обеспечен питьевой водой. На сегодняшний день объем ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 млн кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", – сообщил Константинов в своем Tеlegram-канале.
По сравнению с прошлым годом процент наполняемости крымских водохранилищ выше, отметил он. Например, Старокрымское заполнено на 71% (в 2022 было 48%), а объемы воды в Загорском, Балановском и Изобильненском превышают 80%.
По словам Константинова, мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения крымчан водой продолжаются. В частности, завершаются крупные работы по реконструкции водовода Феодосия — Судак, который обеспечит питьевой водой жителей Судакского региона.
"Кроме того, до конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций", – добавил Константинов.
Водовод протяженностью свыше 12 км сторится и в Евпатории, напомнил он. Также продолжается возведение тракта водоподачи на востоке Крыма, протяженностью около 150 км. К сегодняшнему дню работы здесь выполнены более чем на 75%, завершить их планируется в декабре 2024.
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