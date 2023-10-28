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Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей
Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей
Крым полностью обеспечен водой, ресурса водохранилищ, даже при полном отсутствии притока, хватит как минимум на год. Об этом сообщил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T09:23
2023-10-28T09:33
крым
вода в крыму
владимир константинов
водохранилище
водохранилища крыма
судак
керчь
феодосия
евпатория
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечен водой, ресурса водохранилищ, даже при полном отсутствии притока, хватит как минимум на год. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По сравнению с прошлым годом процент наполняемости крымских водохранилищ выше, отметил он. Например, Старокрымское заполнено на 71% (в 2022 было 48%), а объемы воды в Загорском, Балановском и Изобильненском превышают 80%.По словам Константинова, мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения крымчан водой продолжаются. В частности, завершаются крупные работы по реконструкции водовода Феодосия — Судак, который обеспечит питьевой водой жителей Судакского региона.Водовод протяженностью свыше 12 км сторится и в Евпатории, напомнил он. Также продолжается возведение тракта водоподачи на востоке Крыма, протяженностью около 150 км. К сегодняшнему дню работы здесь выполнены более чем на 75%, завершить их планируется в декабре 2024.Читайте также на РИА Новости Крым:Как решают проблему с водой для Восточного Крыма – видеоВодная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуостроваРазвожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года
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Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей

Константинов: Крым полностью обеспечен водой

09:23 28.10.2023 (обновлено: 09:33 28.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Счастливенское водохранилище
 Счастливенское водохранилище - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Крым полностью обеспечен водой, ресурса водохранилищ, даже при полном отсутствии притока, хватит как минимум на год. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Крым в полной мере обеспечен питьевой водой. На сегодняшний день объем ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 млн кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", – сообщил Константинов в своем Tеlegram-канале.
По сравнению с прошлым годом процент наполняемости крымских водохранилищ выше, отметил он. Например, Старокрымское заполнено на 71% (в 2022 было 48%), а объемы воды в Загорском, Балановском и Изобильненском превышают 80%.
По словам Константинова, мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения крымчан водой продолжаются. В частности, завершаются крупные работы по реконструкции водовода Феодосия — Судак, который обеспечит питьевой водой жителей Судакского региона.
"Кроме того, до конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций", – добавил Константинов.
Водовод протяженностью свыше 12 км сторится и в Евпатории, напомнил он. Также продолжается возведение тракта водоподачи на востоке Крыма, протяженностью около 150 км. К сегодняшнему дню работы здесь выполнены более чем на 75%, завершить их планируется в декабре 2024.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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