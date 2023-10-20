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Водная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Водная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова
Водная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Водная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова
Приблизительная стоимость ущерба экологии Крыма в результате водной блокады может составить примерно 500 миллиардов рублей, эта сумма также войдет в исковые... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T17:27
2023-10-20T17:27
экология
элмурод расулмухамедов
водная блокада крыма
крым
новости крыма
вода в крыму
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Приблизительная стоимость ущерба экологии Крыма в результате водной блокады может составить примерно 500 миллиардов рублей, эта сумма также войдет в исковые требования к Украине по делу о водной блокаде. Об этом сообщил исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Расулмухамедов заверил, что Российское экологическое движение проведет оценку ущерба, нанесенного экологии Крыма водной блокадой. В частности, специалисты проанализируют изменения водной фауны и растительности, а также другие негативные факторы, которые стали результатом перекрытия киевским режимом Северо-Крымского канала. Итоговая сумма ущерба войдет в общие исковые требования к Украине."Экологические преступления не имеют срока давности, поэтому эта работа обязательно будет сделана. Мы подготовим материалы, чтобы органы власти Крыма приняли участие в судебном преследовании виновных, чтобы эта компенсация была произведена", - добавил руководитель движения.Ранее первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс сообщил, что сумма ущерба по иску к Украине о водной блокаде Крыма может увеличиться на 1-1,5 триллиона рублей после окончательного подсчета убытков, которые понесли промышленные, сельскохозяйственные и курортно-туристические предприятия республики.На данный момент в Арбитражном суде Крыма рассматривается иск о взыскании с Украины ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Сумма исковых требований составляет 152,6 млрд рублей.Кроме того, в Верховном суде РК зарегистрирован иск Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады. Общая сумма исковых требований составляет 3,066 триллиона рублей. Если иск будет удовлетворен, жители региона смогут обращаться в суд за компенсацией.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и ДонбассаСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – СальдоЗачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты
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экология, элмурод расулмухамедов, водная блокада крыма, крым, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение
Водная блокада Крыма: в какую сумму оценили ущерб экологии полуострова

Эксперт: ущерб экологии Крыма от водной блокады может составить 500 млрд рублей

17:27 20.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Приблизительная стоимость ущерба экологии Крыма в результате водной блокады может составить примерно 500 миллиардов рублей, эта сумма также войдет в исковые требования к Украине по делу о водной блокаде. Об этом сообщил исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

"Если оценивать сравнительным способом, когда происходило обезвоживание определенных районов, мы исходим примерно из оценки пострадавших площадей порядка 100-150 тысяч рублей на гектар. Отдельная история – потеря краснокнижных растений. Это трудноизмеримая вещь, но с учетом того, что у нас есть примерная оценка, сколько стоят ресурсы особо охраняемых природных территорий, то, думаю, речь будет идти о 450-500 миллиардах рублей", – сказал эксперт.

Расулмухамедов заверил, что Российское экологическое движение проведет оценку ущерба, нанесенного экологии Крыма водной блокадой. В частности, специалисты проанализируют изменения водной фауны и растительности, а также другие негативные факторы, которые стали результатом перекрытия киевским режимом Северо-Крымского канала. Итоговая сумма ущерба войдет в общие исковые требования к Украине.
"Экологические преступления не имеют срока давности, поэтому эта работа обязательно будет сделана. Мы подготовим материалы, чтобы органы власти Крыма приняли участие в судебном преследовании виновных, чтобы эта компенсация была произведена", - добавил руководитель движения.
Ранее первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс сообщил, что сумма ущерба по иску к Украине о водной блокаде Крыма может увеличиться на 1-1,5 триллиона рублей после окончательного подсчета убытков, которые понесли промышленные, сельскохозяйственные и курортно-туристические предприятия республики.
На данный момент в Арбитражном суде Крыма рассматривается иск о взыскании с Украины ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Сумма исковых требований составляет 152,6 млрд рублей.
Кроме того, в Верховном суде РК зарегистрирован иск Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады. Общая сумма исковых требований составляет 3,066 триллиона рублей. Если иск будет удовлетворен, жители региона смогут обращаться в суд за компенсацией.

Водная блокада Крыма

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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ЭкологияЭлмурод РасулмухамедовВодная блокада КрымаКрымНовости КрымаВода в КрымуВодоснабжение
 
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