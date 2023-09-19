https://crimea.ria.ru/20230919/zakharova-zachem-kiev-stremitsya-unichtozhit-ekologiyu-kryma-i-donbassa-1131523949.html

Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса

Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса

Экологические преступления Киева при спонсорстве западных режимов многочисленны и очень хорошо задокументированы. Начиная с 2014 года киевский режим и его... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T15:47

2023-09-19T15:47

2023-09-19T16:09

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

крым

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

экология

заповедник аскания нова

каховская гэс

разрушение каховской гэс

снаряды с обедненным ураном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Экологические преступления Киева при спонсорстве западных режимов многочисленны и очень хорошо задокументированы. Начиная с 2014 года киевский режим и его пособники планомерно наносили серьезный и долговременный ущерб окружающей среде Крыма и Донбасса. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель ведомства подчеркнула, что на официальном сайте МИД РФ опубликован материал об ответственности киевского режима за деградацию окружающей среды в регионе. Однако всех международных экологов "буквально сдувает", как только речь заходит об Украине.За последующие восемь лет военных преступлений киевского режима против отделившихся Донецкой и Луганской Народных Республик экосистемам и биоразнообразию национальных парков и Биосферному заповеднику "Аскания Нова" был нанесен колоссальный вред. А разрушение украинской армией гражданских производственных объектов в ЛДНР вызвало масштабное загрязнение водоемов, почв, воздуха опасными химикатами, продолжила официальный представитель МИД.Она напомнила, что с 2014 года подобные действия киевского режима реализовывались в регионах, которые до включения в состав России в 2022 году формально считались частью Украины.Катастрофа на Каховской ГЭСРазрушение Киевом плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, которое привело к крупнейшей экологической катастрофе регионального и даже мирового масштаба, стоит особняком в ряду экологических преступлений киевского режима, уверена Захарова.Она напомнила, что в зоне подтопления оказалась территория около 280 тысяч гектаров, что превышает площадь некоторых государств, например Люксембурга. Стремительное наводнение вызвало гибель представителей флоры и фауны в нескольких природных заповедниках. Был нанесен невосполнимый ущерб занесенным в красную книгу РФ объектам растительного и животного мира и среде их обитания.Ущерб только предстоит подсчитатьПо словам Захаровой, в подтопленном районе было расположено 23 тысячи жилых домов, 16 кладбищ, 15 объектов ТКО, включая три мусорных полигона и 12 свалок. Кроме того, в воду попало около 350 тонн технического машинного масла из агрегатов Каховской ГЭС.В рамках усилий по ликвидации последствий специальными службами России вывезено 18 тысяч кубометров мусора, восстановлена телефонная связь и электроснабжение, проводятся масштабные ремонтные работы, осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг состояния окружающей среды и предупредительные мероприятия в том числе бактериологические и т.д. Точные масштабы ущерба только предстоит установить, отметила спикер.На фоне катастрофы вокруг уничтожения Каховской ГЭС Захарова указала на ряд других экологических преступлений киевского режима и поддерживающих его западных стран. В частности, на решение Британии и США поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что последствия подрыва плотины Каховской ГЭС по тяжести ущерба превосходят мощнейшие наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииКак спасти Донбасс от экологической катастрофыНи воды, ни жизни: как умирает север Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), экология, заповедник аскания нова, каховская гэс, разрушение каховской гэс, снаряды с обедненным ураном