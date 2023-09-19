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Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса
Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса
Экологические преступления Киева при спонсорстве западных режимов многочисленны и очень хорошо задокументированы. Начиная с 2014 года киевский режим и его... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T15:47
2023-09-19T16:09
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
экология
заповедник аскания нова
каховская гэс
разрушение каховской гэс
снаряды с обедненным ураном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Экологические преступления Киева при спонсорстве западных режимов многочисленны и очень хорошо задокументированы. Начиная с 2014 года киевский режим и его пособники планомерно наносили серьезный и долговременный ущерб окружающей среде Крыма и Донбасса. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель ведомства подчеркнула, что на официальном сайте МИД РФ опубликован материал об ответственности киевского режима за деградацию окружающей среды в регионе. Однако всех международных экологов "буквально сдувает", как только речь заходит об Украине.За последующие восемь лет военных преступлений киевского режима против отделившихся Донецкой и Луганской Народных Республик экосистемам и биоразнообразию национальных парков и Биосферному заповеднику "Аскания Нова" был нанесен колоссальный вред. А разрушение украинской армией гражданских производственных объектов в ЛДНР вызвало масштабное загрязнение водоемов, почв, воздуха опасными химикатами, продолжила официальный представитель МИД.Она напомнила, что с 2014 года подобные действия киевского режима реализовывались в регионах, которые до включения в состав России в 2022 году формально считались частью Украины.Катастрофа на Каховской ГЭСРазрушение Киевом плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, которое привело к крупнейшей экологической катастрофе регионального и даже мирового масштаба, стоит особняком в ряду экологических преступлений киевского режима, уверена Захарова.Она напомнила, что в зоне подтопления оказалась территория около 280 тысяч гектаров, что превышает площадь некоторых государств, например Люксембурга. Стремительное наводнение вызвало гибель представителей флоры и фауны в нескольких природных заповедниках. Был нанесен невосполнимый ущерб занесенным в красную книгу РФ объектам растительного и животного мира и среде их обитания.Ущерб только предстоит подсчитатьПо словам Захаровой, в подтопленном районе было расположено 23 тысячи жилых домов, 16 кладбищ, 15 объектов ТКО, включая три мусорных полигона и 12 свалок. Кроме того, в воду попало около 350 тонн технического машинного масла из агрегатов Каховской ГЭС.В рамках усилий по ликвидации последствий специальными службами России вывезено 18 тысяч кубометров мусора, восстановлена телефонная связь и электроснабжение, проводятся масштабные ремонтные работы, осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг состояния окружающей среды и предупредительные мероприятия в том числе бактериологические и т.д. Точные масштабы ущерба только предстоит установить, отметила спикер.На фоне катастрофы вокруг уничтожения Каховской ГЭС Захарова указала на ряд других экологических преступлений киевского режима и поддерживающих его западных стран. В частности, на решение Британии и США поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что последствия подрыва плотины Каховской ГЭС по тяжести ущерба превосходят мощнейшие наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииКак спасти Донбасс от экологической катастрофыНи воды, ни жизни: как умирает север Крыма
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), экология, заповедник аскания нова, каховская гэс, разрушение каховской гэс, снаряды с обедненным ураном
Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и Донбасса

Экологические преступления Киева в Крыму и Донбассе - результат прямой ненависти к людям

15:47 19.09.2023 (обновлено: 16:09 19.09.2023)
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Экологические преступления Киева при спонсорстве западных режимов многочисленны и очень хорошо задокументированы. Начиная с 2014 года киевский режим и его пособники планомерно наносили серьезный и долговременный ущерб окружающей среде Крыма и Донбасса. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель ведомства подчеркнула, что на официальном сайте МИД РФ опубликован материал об ответственности киевского режима за деградацию окружающей среды в регионе. Однако всех международных экологов "буквально сдувает", как только речь заходит об Украине.

"В частности, после решения народов Крыма о воссоединении с Россией в 2014 году украинские власти перекрыли поступление воды на полуостров. Это привело к затоплению существенных территорий в устье Днепра и нанесло критический урон Нижнеднепровскому национальному заповеднику. В то же время, обширные районы Херсонской области и Крыма были подвержены засухе", – сказала Захарова.

За последующие восемь лет военных преступлений киевского режима против отделившихся Донецкой и Луганской Народных Республик экосистемам и биоразнообразию национальных парков и Биосферному заповеднику "Аскания Нова" был нанесен колоссальный вред. А разрушение украинской армией гражданских производственных объектов в ЛДНР вызвало масштабное загрязнение водоемов, почв, воздуха опасными химикатами, продолжила официальный представитель МИД.
Она напомнила, что с 2014 года подобные действия киевского режима реализовывались в регионах, которые до включения в состав России в 2022 году формально считались частью Украины.
"Их действия невозможно объяснить ничем кроме полного безразличия к будущему этих территорий и прямой ненависти к проживающим там людям по национальному или этническому признаку", – подчеркнула Захарова.

Катастрофа на Каховской ГЭС

Разрушение Киевом плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, которое привело к крупнейшей экологической катастрофе регионального и даже мирового масштаба, стоит особняком в ряду экологических преступлений киевского режима, уверена Захарова.
Она напомнила, что в зоне подтопления оказалась территория около 280 тысяч гектаров, что превышает площадь некоторых государств, например Люксембурга. Стремительное наводнение вызвало гибель представителей флоры и фауны в нескольких природных заповедниках. Был нанесен невосполнимый ущерб занесенным в красную книгу РФ объектам растительного и животного мира и среде их обитания.

"Из-за резкого падения уровня воды погибла практически вся рыба в Каховском водохранилище – а это 43 вида. В среднесрочной перспективе существует опасность дальнейшей деградации экосистемы и опустынивания земель обширного региона в нижнем течении Днепра по причине центрального водного резервуара, который питал ирригационные каналы в этой местности, – продолжила представитель МИД и добавила. – В результате атаки на дамбу опасные отравляющие вещества и загрязнители из канализационных систем и других инфраструктурных объектах с потоками воды попали в Черное море, оказали негативное влияние на экосистему причерноморского региона".

Ущерб только предстоит подсчитать

По словам Захаровой, в подтопленном районе было расположено 23 тысячи жилых домов, 16 кладбищ, 15 объектов ТКО, включая три мусорных полигона и 12 свалок. Кроме того, в воду попало около 350 тонн технического машинного масла из агрегатов Каховской ГЭС.
В рамках усилий по ликвидации последствий специальными службами России вывезено 18 тысяч кубометров мусора, восстановлена телефонная связь и электроснабжение, проводятся масштабные ремонтные работы, осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг состояния окружающей среды и предупредительные мероприятия в том числе бактериологические и т.д. Точные масштабы ущерба только предстоит установить, отметила спикер.
На фоне катастрофы вокруг уничтожения Каховской ГЭС Захарова указала на ряд других экологических преступлений киевского режима и поддерживающих его западных стран. В частности, на решение Британии и США поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

"Это привело к тяжелейшим долгосрочным последствиям для региона. В результате радиоактивному заражению были подвергнуты вода и почвы на обширных территориях. Данные, полученные по итогам применения данных боеприпасов войсками НАТО в Югославии и Ираке, свидетельствуют, что в затронутых регионах следует ожидать многочисленных случаев онкологических заболеваний, преждевременных смертей, а также долговременного негативного воздействия радиации на население и животно-растительный мир", – резюмировала Захарова.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что последствия подрыва плотины Каховской ГЭС по тяжести ущерба превосходят мощнейшие наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ЭкологияЗаповедник Аскания НоваКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭССнаряды с обедненным ураном
 
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