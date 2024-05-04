https://crimea.ria.ru/20240504/blagodatnyy-ogon-dostavili-na-paskhalnuyu-sluzhbu-v-khram-khrista-spasitelya-1137057277.html

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

В храм Христа Спасителя в оскве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-04T23:39

2024-05-04T23:39

2024-05-05T00:00

благодатный огонь

москва

пасха

православие

рпц (русская православная церковь)

религия

традиции

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137057331_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_11b4689ac9f32cc05a08b0290f43e4d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В храм Христа Спасителя в оскве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости.Святыню привезли к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы в субботу вечером по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Он был получен 4 мая в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из аэропорта "Внуково-3" его также доставят в российские города представители епархий Русской православной церкви.В Крым Благодатный огонь прибудет 6 мая, его частицу доставят в симферопольский храм Александра Невского.Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.Ранее в традиционном пасхальном послании верующих поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах.

https://crimea.ria.ru/20240504/chudo-proizoshlo-v-ierusalime-soshel-blagodatnyy-ogon-1137045752.html

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благодатный огонь, москва, пасха, православие, рпц (русская православная церковь), религия, традиции, общество, новости