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Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
В храм Христа Спасителя в оскве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-04T23:39
2024-05-05T00:00
благодатный огонь
москва
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православие
рпц (русская православная церковь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В храм Христа Спасителя в оскве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости.Святыню привезли к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы в субботу вечером по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Он был получен 4 мая в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из аэропорта "Внуково-3" его также доставят в российские города представители епархий Русской православной церкви.В Крым Благодатный огонь прибудет 6 мая, его частицу доставят в симферопольский храм Александра Невского.Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.Ранее в традиционном пасхальном послании верующих поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах.
https://crimea.ria.ru/20240504/chudo-proizoshlo-v-ierusalime-soshel-blagodatnyy-ogon-1137045752.html
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благодатный огонь, москва, пасха, православие, рпц (русская православная церковь), религия, традиции, общество, новости
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве

23:39 04.05.2024 (обновлено: 00:00 05.05.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча Благодатного огня в аэропорту Внуково -3 в Москве
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково -3 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В храм Христа Спасителя в оскве доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом пишет РИА Новости.
Святыню привезли к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы в субботу вечером по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Он был получен 4 мая в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из аэропорта "Внуково-3" его также доставят в российские города представители епархий Русской православной церкви.
В Крым Благодатный огонь прибудет 6 мая, его частицу доставят в симферопольский храм Александра Невского.
Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.
Ранее в традиционном пасхальном послании верующих поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что великий праздник Воскресения Христова напоминает христианам о событиях, вселяющих надежду и придающих силы в самых сложных жизненных обстоятельствах.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Вчера, 14:16
Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
 
Благодатный огоньМоскваПасхаПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)РелигияТрадицииОбществоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
23:39Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
21:57Главное за день: 4 мая
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