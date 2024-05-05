https://crimea.ria.ru/20240505/elektrovoz-soshel-s-rels-pod-rostovom---zaderzhivayutsya-passazhirskie-poezda-1137061540.html

Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда

Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда

На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги с рельсов сошел электровоз грузового поезда, это привело к задержке пассажирских поездов южном направлении. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T10:45

2024-05-05T10:45

2024-05-05T10:45

происшествия

российские железные дороги (ржд)

ростов-на-дону

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/05/1137061429_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fc8f4bce56e66685dd236d15a8aebf6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги с рельсов сошел электровоз грузового поезда, это привело к задержке пассажирских поездов южном направлении. Проверку по данному факту начала Южная транспортная прокуратура, сказано в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая произошел сход электровоза грузового поезда. Пострадавших нет. По данным надзорного ведомства, в связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один дополнительный поезд поедет в КрымВ Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего НовгородаЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российские железные дороги (ржд), ростов-на-дону, новости