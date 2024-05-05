Рейтинг@Mail.ru
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240505/elektrovoz-soshel-s-rels-pod-rostovom---zaderzhivayutsya-passazhirskie-poezda-1137061540.html
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги с рельсов сошел электровоз грузового поезда, это привело к задержке пассажирских поездов южном направлении. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T10:45
2024-05-05T10:45
происшествия
российские железные дороги (ржд)
ростов-на-дону
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/05/1137061429_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fc8f4bce56e66685dd236d15a8aebf6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги с рельсов сошел электровоз грузового поезда, это привело к задержке пассажирских поездов южном направлении. Проверку по данному факту начала Южная транспортная прокуратура, сказано в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая произошел сход электровоза грузового поезда. Пострадавших нет. По данным надзорного ведомства, в связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один дополнительный поезд поедет в КрымВ Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего НовгородаЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/05/1137061429_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2eafde4997c23405317b3449d8598fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, российские железные дороги (ржд), ростов-на-дону, новости
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда

Из-за схода электровоза на в Ростовской области задерживаются пассажирские поезда

10:45 05.05.2024
 
© Южная транспортная прокуратураСход электровоза грузового поезда
Сход электровоза грузового поезда
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги с рельсов сошел электровоз грузового поезда, это привело к задержке пассажирских поездов южном направлении. Проверку по данному факту начала Южная транспортная прокуратура, сказано в Telegram-канале ведомства.
По данным прокуратуры, на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая произошел сход электровоза грузового поезда. Пострадавших нет.
"По поручению Южной транспортной прокуратуры Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сказано в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
 
ПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)Ростов-на-ДонуНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
10:26В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:03Как празднуют Пасху в Крыму - фоторепортаж
09:36Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
09:03В честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
08:46В Бахчисарае появятся два новых микрорайона
08:17Где в Крыму чаще всего теряются туристы
07:39Как правильно поставить мангал на даче: в МЧС рассказали правила
07:01День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
00:01Чего ждать от погоды в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
23:39Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
21:57Главное за день: 4 мая
21:38Крашеные цыплята и розы в печенье: как празднуют Пасху иностранцы в Крыму
21:29Пожар на складе под Симферополем ликвидирован
21:13Сколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму выросли
20:55В Севастополе вручили первые медали к 80-летию освобождения полуострова
20:33В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды
20:13Мощность очистных сооружений в Судаке увеличат вдвое – власти
19:49Флот тренируется уничтожать диверсантов в Севастополе
Лента новостейМолния