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Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги с рельсов сошел электровоз грузового поезда, это привело к задержке пассажирских поездов южном направлении. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T10:45
2024-05-05T10:45
2024-05-05T10:45
происшествия
российские железные дороги (ржд)
ростов-на-дону
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. На станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги с рельсов сошел электровоз грузового поезда, это привело к задержке пассажирских поездов южном направлении. Проверку по данному факту начала Южная транспортная прокуратура, сказано в Telegram-канале ведомства.По данным прокуратуры, на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги 4 мая произошел сход электровоза грузового поезда. Пострадавших нет. По данным надзорного ведомства, в связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один дополнительный поезд поедет в КрымВ Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего НовгородаЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
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РИА Новости Крым
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происшествия, российские железные дороги (ржд), ростов-на-дону, новости
Электровоз сошел с рельс под Ростовом - задерживаются пассажирские поезда
Из-за схода электровоза на в Ростовской области задерживаются пассажирские поезда