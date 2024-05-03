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Еще один дополнительный поезд поедет в Крым - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
Еще один дополнительный поезд поедет в Крым - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
"Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №178/177 "Таврия" Москва – Симферополь через Тулу и Липецк, сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T20:45
2024-05-03T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №178/177 "Таврия" Москва – Симферополь через Тулу и Липецк, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Поезд составят купейными и плацкартным вагонами. В Москве он будет отправляться с Киевского вокзала 25, 31 мая, 4, 10, 14, 20, 24, 30 июня, 4, 10, 14 июля в 07.05, прибывать в Симферополь через день в 6 часов утра. Отправление из Симферополя - 22, 28 мая, 1, 7, 11, 17, 21, 27 июня, 1, 7, 11 июля в 21.10, прибытие в Москву через день в 14 часов. Дальнейшее расписание компания пока не сообщает."К летним каникулам – уже в конце мая – число поездов увеличится до запланированных объемов – 19 поездов и три прицепные группы, а именно: восемь поездов из Москвы (добавится поезд в Феодосию), два поезда – из Петербурга, еще восемь из регионов. Кроме того, вместе с тремя поездами начнут курсировать прицепные группы - из Архангельска, Курска/Белгорода и Пскова", - добавили в пресс-службе перевозчика.В Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщала ранее в пятницу компания "Гранд Сервис Экспресс".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-3 самых популярных направлений у туристовВ Крыму электрички перестанут останавливаться на станции Айвазовская Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
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Еще один дополнительный поезд поедет в Крым

В Крым будет ходить дополнительный московский поезд

20:45 03.05.2024
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" назначает дополнительный поезд №178/177 "Таврия" Москва – Симферополь через Тулу и Липецк, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"Отличительная особенность этого поезда в его маршруте. Он проследует через Тулу и Липецк. Другие города по маршруту – Воронеж, Новочеркасск, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Тамань. В Крыму поезд остановится в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое", - сообщили в компании.
Поезд составят купейными и плацкартным вагонами. В Москве он будет отправляться с Киевского вокзала 25, 31 мая, 4, 10, 14, 20, 24, 30 июня, 4, 10, 14 июля в 07.05, прибывать в Симферополь через день в 6 часов утра. Отправление из Симферополя - 22, 28 мая, 1, 7, 11, 17, 21, 27 июня, 1, 7, 11 июля в 21.10, прибытие в Москву через день в 14 часов. Дальнейшее расписание компания пока не сообщает.

"К летним каникулам – уже в конце мая – число поездов увеличится до запланированных объемов – 19 поездов и три прицепные группы, а именно: восемь поездов из Москвы (добавится поезд в Феодосию), два поезда – из Петербурга, еще восемь из регионов. Кроме того, вместе с тремя поездами начнут курсировать прицепные группы - из Архангельска, Курска/Белгорода и Пскова", - добавили в пресс-службе перевозчика.
В Симферополь из Нижнего Новгорода впервые начнет курсировать пассажирский поезд №552/551 "Таврия", сообщала ранее в пятницу компания "Гранд Сервис Экспресс".
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